Lamar Jackson, Christian McCaffrey et Dak Prescott sont les finalistes pour le titre du joueur le plus utile de la NFL et le joueur offensif de l’année.

Rob Maaddi Associated Press

Les gagnants seront annoncés lors de la remise des trophées de la NFL, le 8 février. Un panel national de 50 membres des médias qui couvrent régulièrement la ligue a conclu le vote avant le début des éliminatoires.

Le quart des Bills de Buffalo Josh Allen et celui des 49ers de San Francisco Brock Purdy sont aussi finalistes pour le titre du joueur le plus utile. Le receveur des Dolphins de Miami Tyreek Hill et celui des Cowboys de Dallas CeeDee Lamb sont les autres finalistes pour le titre du joueur offensif de l’année.

Jackson, lauréat du titre du joueur le plus utile de la NFL en 2019, a lancé 24 passes de touché et il a récolté 3678 verges aériennes. Il a également amassé 821 verges au sol et cinq touchés.

Jackson a aidé les Ravens de Baltimore (14-4) à présenter la meilleure fiche de la NFL et à vaincre les Texans de Houston lors des demi-finales de l’Association Américaine. Il a reçu 45 des 50 votes pour la première équipe tout étoile.

Les Ravens accueilleront les Chiefs de Kansas City (13-6) lors de la finale de l’Américaine, dimanche.

Prescott a mené la NFL avec 36 passes de touché, obtenant 4516 verges aériennes et une cote d’efficacité de 105,9. Les Cowboys de Dallas ont gagné le titre de la section Est de l’Association Nationale, mais ils ont été éliminés dès le premier tour par les Packers de Green Bay.

PHOTO MATT PATTERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dak Prescott

McCaffrey, un choix unanime pour la première équipe toute étoile, a mené la NFL avec 1459 verges au sol en plus d’inscrire 14 majeurs. Il a aussi récolté 564 verges par la voie des airs et sept touchés.

Purdy, McCaffrey et les 49ers (13-5) accueilleront les Lions de Detroit (14-5) dimanche, dans le cadre de la finale de la Nationale.

Les Browns de Cleveland ont des finalistes dans quatre catégories. Myles Garrett y est pour le joueur défensif de l’année, Kevin Stefanski pour l’entraîneur-chef, Joe Flacco pour le retour et Jim Schwartz pour l’entraîneur adjoint.

Les Texans ont des finalistes au titre de recrue offensive et défensive de l’année. Le quart C. J. Stroud et l’ailier défensif Will Anderson fils, qui ont été sélectionnés tour à tour lors du dernier repêchage de la NFL (2e et 3e), cherchent à ce qu’une équipe balaie ces catégories pour une deuxième année de suite. L’an dernier, le receveur Garrett Wilson et le demi de coin Sauce Gardner avaient réussi l’exploit pour les Jets de New York.

Les Texans ont battu les Browns lors du premier tour éliminatoire avant de s’incliner face aux Ravens.

Le secondeur des Cowboys Micah Parsons, le demi de coin des Cowboys DaRon Bland, l’ailier défensif des Raiders de Las Vegas Maxx Crosby et le secondeur T. J. Watt ont rejoint Garrett en tant que finalistes pour le titre de joueur défensif de l’année.

Watt a mené la NFL avec 19 sacs. Crosby a réussi 14 sacs et demi alors que Garrett et Parsons en ont tous les deux récolté 14. Bland a établi un record de la NFL avec cinq interceptions retournées pour un touchés.

Le demi-inséré des Lions Sam LaPorta, le porteur de ballon des Lions Jahmyr Gibbs, le receveur des Rams de Los Angeles Puka Nacua et le porteur de ballon des Falcons d’Atlanta Bijan Robinson sont les autres finalistes pour le titre de recrue offensive de l’année.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sam LaPorta

Le plaqueur défensif des Eagles de Philadelphie Jalen Carter, le joueur de ligne défensive des Rams Kobie Turner, le demi de coin des Steelers de Pittsburgh Joey Porter fils et le demi de coin des Seahawks de Seattle Devon Witherspoon sont en nomination pour le titre de recrue défensive de l’année.

DeMeco Ryans, des Texans, Dan Campbell, des Lions, Kyle Shanahan, des 49ers, et John Harbaugh, des Ravens, sont également en lice pour le titre d’entraîneur-chef de l’année.

Le quart des Buccaneers de Tampa Bay Baker Mayfield, le quart des Rams Matthew Stafford, le quart des Dolphins Tua Tagovailoa et le demi de sûreté des Bills Damar Hamlin rejoignent Flacco comme finalistes pour le retour de l’année.