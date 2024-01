PHOTO MARK J. REBILAS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Orchard Park) En 2017, le demi de sûreté Jordan Poyer s’est joint à des Bills qui avaient du mal à rivaliser avec les Patriots de Tom Brady et qui ont connu une disette de 17 ans sans participer aux éliminatoires.

John Wawrow Associated Press

Lundi, un jour après ce qui était peut-être son dernier match avec Buffalo, Poyer a contemplé l’avenir des Bills, dont la nouvelle bête noire est Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City.

Même avec l’amertume d’une saison se terminant pour la troisième fois en quatre ans avec une défaite en éliminatoires contre les Chiefs, Poyer était optimiste pour les Bills, même s’il n’est pas assuré de rester avec eux.

« On va y arriver. Je n’en doute pas, a déclaré Poyer, en emballant ses affaires un jour après une défaite de 27-24 en deuxième ronde.

« Nous avons le bon groupe de gars. Nous avons la bonne équipe. Ça ne fait aucun doute. Et nous avons le bon état d’esprit, a ajouté Poyer, qui pourrait être victime d’une purge salariale. Quoi qu’il arrive ici, ces gars-là vont bientôt remporter un Super Bowl. »

Buffalo est confronté à des questions familières sur l’incapacité à se rendre au-delà du deuxième tour pour une troisième saison de suite – après des défaites contre les Bengals l’année dernière et les Chiefs en 2021.

Et en 2020, les Bills ont atteint le match de championnat de l’AFC avant de perdre face à… qui d’autre ? Kansas City.

« Ce n’est pas quelque chose que nous allons fuir. Ce n’est pas quelque chose que nous allons cacher, a lancé le quart Josh Allen.

« Nous devons l’absorber et continuer à apprendre et continuer de nous améliorer, a-t-il dit. Je sais que les gens veulent voir des résultats. Nous aussi. »

Les Bills ont été négligés après que leur fiche ait glissé à 6-6 après une défaite de 37-34 en prolongation à Philadelphie.

L’équipe s’est ressaisie, remportant six victoires de suite avant que ses problèmes de début de saison ne réapparaissent lors de la défaite contre Kansas City.

La défense a été épuisée par d’autres blessures, le secondeur Terrel Bernard (cheville droite) et le demi de coin Christian Benford (genou) étant mis à l’écart.

L’attaque a échoué au quatrième quart, comme lors de défaites contre les Jets et Philadelphie et comme lors de victoires serrées contre Tampa Bay et les Chiefs, en saison régulière.

Et les unités spéciales ont joué un rôle : Tyler Bass a raté ce qui aurait été un botté de précision égalisateur de 44 verges. Après cela, les Chiefs ont écoulé la 1 : 43 qui restait au cadran.

Allen est en faveur d’engager à temps plein Joe Brady pour coordonner l’attaque, lui qui en a les fonctions par intérim.

Brady a mis l’accent sur la course et le développement de nouvelles options pour les passes lorsqu’il a pris le relais après le licenciement de Ken Dorsey, à la mi-novembre.

Les Bills ne sont peut-être pas les seuls dans le dossier Brady : les Falcons d’Atlanta l’ont interviewé samedi pour leur poste d’entraîneur-chef.

« N’importe quelle équipe aurait de la chance de l’avoir. J’espère que nous serons l’équipe chanceuse », a déclaré Allen.

Parmi les joueurs des Bills pouvant accéder à l’autonomie, il y a Leonard Floyd, A. J. Epenesa, DaQuan Jones, Tim Settle, Gabe Davis et Micah Hyde.