Baker Mayfield et les Buccaneers pourront-ils s’imposer à Detroit ?

(Tampa) Baker Mayfield et les Buccaneers avaient perdu contre Philadelphie en saison régulière avant de gagner lundi au premier tour, écartant ainsi les Eagles des éliminatoires.

Fred Goodall Associated Press

En saison régulière, Tampa Bay a aussi été défait par les Lions, leur adversaire en deuxième ronde à Detroit, dimanche.

« C’est comme ça. Ils sont dans notre chemin en ce moment, c’est tout », a dit le secondeur Lavonte David, des Buccaneers.

Les Lions ont eu raison des Buccaneers 20-6 le 15 octobre.

« Nous avons beaucoup changé depuis ce temps, a dit Mayfield. Nous pouvons être fiers de comment nous avons progressé.

« Nous n’avons pas réinventé la roue. Nous avons juste été patients dans le but de raffiner des petites choses. »

Une victoire au Ford Field pourrait vouloir dire un match à Santa Clara pour le titre de la NFC. Eux aussi tombeurs des Buccaneers en saison régulière, les 49ers de San Francisco seront confrontés samedi aux Packers de Green Bay.

Lundi, Jalen Hurts a récolté 250 verges de passes, dont une rapportant un touché, mais les Bucs ont soutiré trois sacs et un touché de sûreté. Ce dernier a augmenté le coussin de Tampa Bay à neuf points, au troisième quart.

Deux jeux plus tard, Trey Palmer a signé un jeu passe et course de 56 verges pour un touché, assommant ainsi l’adversaire.

Tampa Bay avait donné le ton en inscrivant un touché et trois placements lors des trois premières montées de la formation.

Les Buccaneers ont perdu une seule fois à leurs sept derniers matchs, dans la foulée d’une séquence de six revers en sept rencontres.

« Ça en dit beaucoup sur nous, notre niveau de confiance et notre esprit d’équipe », a résumé l’entraîneur-chef Todd Bowles.

« Les gars dans le vestiaire sont formidables, a ajouté Mayfield. Nous avons foi l’un en l’autre. Chacun fait son boulot en sachant que le gars d’à côté en fait autant. »

Les Buccaneers totalisent six victoires en éliminatoires depuis 2020. Ils ne sont devancés à ce chapitre que par les Chiefs de Kansas City, avec huit.