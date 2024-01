PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Baker Mayfield a lancé pour des gains de 337 verges et trois touchés menant les Buccaneers de Tampa Bay à une victoire de 32-9 face à Jalen Hurts et ses Eagles de Philadelphie, lundi, dans un match de la première ronde des éliminatoires de la NFL.

Fred Goodall Associated Press

Les Buccaneers (10-8) ont remporté six de leurs sept derniers matchs et affronteront les Lions de Detroit (13-5), dimanche.

David Moore a marqué un touché de 44 verges par la passe au premier quart. La recrue Trey Palmer a donné les devants 25-9 aux favoris locaux avec un attrapé et une course de 56 verges à la fin du troisième quart. Les deux ont profité d’une ligne secondaire poreuse pour se frayer un chemin vers la zone des buts.

Mayfield, sélectionné au premier rang en 2018 et qui joue pour sa quatrième équipe en moins de deux ans, a complété 22 de ses 36 passes sans subir d’interception. Il a terminé son premier match éliminatoire depuis 2020 avec une passe de touché de 23 verges à Chris Godwin.

C’est une fin de saison décevante pour les Eagles (11-7), qui ont perdu aux mains des Chiefs lors du dernier Super Bowl et qui ont passé une bonne partie de la campagne à se chercher.

La formation de la Pennsylvanie devait se débrouiller sans leur meilleur receveur, A. J. Brown, qui s’est blessé au genou lors du dernier match de la saison régulière.

Hurts a amorcé le match malgré un doigt disloqué et a rejoint ses receveurs 25 fois en 35 tentatives pour 250 verges et un touché avant d’être remplacé par Marcus Mariota au cours de la dernière minute.

Les Buccaneers, qui ont perdu 20-6 face aux Lions lors de la sixième semaine d’activités, se sont ressaisis après une séquence de six défaites en sept parties plus tôt cette saison. Ils ont remporté cinq des six dernières pour décrocher un troisième titre consécutif de la section Sud de la Nationale.

Les Eagles étaient pour leur part en quête de solutions après avoir montré un dossier de 1-5 en fin de saison. Ils avaient remporté 10 de leurs 11 premières sorties.

Chase McLaughlin a réussi des placements de 28, 54 et 48 verges dans la victoire.