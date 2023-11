(Winnipeg) Les Blue Bombers de Winnipeg ont accordé une prolongation de contrat de deux saisons au directeur général Kyle Walters.

La Presse Canadienne

Le directeur général adjoint et responsable du recrutement aux États-Unis Danny McManus et le directeur général adjoint senior et directeur du personnel de joueurs Ted Goveia poursuivront aussi leur séjour avec l’équipe.

Walters est le directeur général des Blue Bombers depuis qu’il a été promu de son poste d’entraîneur adjoint en novembre 2013.

Les Blue Bombers ont participé aux quatre dernières éditions de la Coupe Grey, battant les Tiger-Cats de Hamilton en 2019 et 2021, mais s’inclinant contre les Argonauts de Toronto en 2022 et les Alouettes de Montréal plus tôt ce mois-ci.

La saison 2020 a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

McManus et Goveia commenceront en 2024 leur 10e saison avec les Blue Bombers.