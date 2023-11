Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie brille dans une victoire en prolongation contre les Bills de Buffalo.

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Une défaite « payante »

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Mac Jones en arrache par les temps qui courent…

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont subi leur neuvième défaite de la saison, celle-là contre les Giants de New York par la marque de 10-7. Avec ce revers, l’équipe de Bill Belichick glisse au 31e rang du classement général et détient présentement la deuxième sélection du prochain repêchage. Cette défaite « payante » a été notamment attribuable à la tentative de botté de 35 verges ratée par Chad Rylan en fin de rencontre. Mac Jones a lancé deux interceptions avant d’être remplacé par Bailey Zappe à l’amorce de la deuxième demie. Avec une autre piètre performance de Jones, les partisans des Patriots rêvent assurément à Caleb William, meilleur espoir de l’encan 2024, qui évolue avec l’Université de Californie du Sud (USC). Mais pour cela, les Patriots devront continuer de perdre, et les Panthers de la Caroline (1-10), derniers au classement, devront gagner quelques matchs.

Cinq de suite

PHOTO JACK DEMPSEY, ASSOCIATED PRESS Za’Darius Smith (99) et Russell Wilson (3)

Les Broncos de Denver sont sur une lancée depuis leur défaite subie contre les Chiefs de Kansas City à la sixième semaine de la saison. Les hommes de Sean Payton ont vaincu dans l’ordre les Packers de Green Bay, les Chiefs, les Bills de Buffalo et les Vikings du Minnesota. Puis ils ont fait des Browns de Cleveland leur toute dernière victime, dimanche (29-12). Durant cette période, Russell Wilson a lancé huit passes de touché et n’a été victime d’aucun revirement. L’unité défensive a été efficace, n’accordant que 9 touchés durant la séquence victorieuse, soit un touché de moins que les 10 qu’elle avait accordés dans le massacre de 70-20 subi contre les Dolphins de Miami à la troisième semaine. Alors que les éliminatoires devenaient une utopie après un début de saison catastrophique, l’espoir renaît chez les Broncos. La formation de Denver est 9e dans la Conférence américaine avec 6 victoires et 5 défaites. Elle est devancée par les Texans de Houston (6-5) et les Colts d’Indianapolis (6-5), qui ont l’avantage au bris d’égalité.

Modeste comme division

PHOTO BRYNN ANDERSON, ASSOCIATED PRESS Jessie Bates III

Les Falcons d’Atlanta ont freiné leur série de trois défaites en l’emportant 24-15 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans. Ce faisant, ils s’emparent du premier rang de la division Sud de la Conférence nationale avec un dossier de 5-6. Rien de très reluisant pour cette division qui nage dans la précarité. Cela écrit, il faut souligner la performance de Jessie Bates III. Le maraudeur a marqué un touché sur un retour d’interception de 92 verges. L’ancien des Bengals de Cincinnati a également réussi sept plaqués, a provoqué un échappé et a rabattu une passe. Toute une journée au bureau pour celui qui a accepté de se joindre aux Falcons à titre de joueur autonome en mars dernier, en signant une entente de 64 millions de dollars pour 4 ans. Du côté de l’attaque, Bijan Robinson a transporté les siens avec un total combiné de 123 verges et 2 touchés. La recrue compte 4 majeurs à ses 4 dernières sorties.

Un métronome

PHOTO MARIA LYSAKER, ASSOCIATED PRESS C. J. Stroud

C. J. Stroud continue de faire écarquiller les yeux avec des performances qui parlent d’elles-mêmes. Le quart-arrière des Texans de Houston a produit 304 verges et 2 touchés par la voie des airs. Il a ajouté 47 verges ainsi qu’un touché au sol à sa fiche dans une cause perdante contre les Jaguars de Jacksonville (24-21). Après ses 11 premiers matchs dans la NFL, Stroud totalise 3266 verges par la passe. C’est bon pour le deuxième rang parmi les meilleures productions dans l’histoire de la NFL pour les 11 premières rencontres d’un joueur. Patrick Mahomes a mieux fait avec 3434 verges. De plus, le joueur des Texans a produit au moins 300 verges par la passe dans le quatrième match de suite, une première pour un joueur de première année dans la NFL. L’ancien des Buckeyes d’Ohio State se présente comme un sérieux candidat au titre de recrue de l’année.