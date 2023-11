Depuis quatre matchs, le différentiel de revirements des Broncos est plus 12. Il s’agit de leur meilleure séquence du genre depuis 2000.

(Denver) Pour la première fois en sept saisons, les Broncos vont entamer le mois de décembre avec une fiche gagnante, ce qui semblait presque impossible quand ils montraient un dossier de 1-5.

Arnie Stapleton Associated Press

Durant leur premier mois avec Sean Payton à la barre, les Broncos (6-5) ont perdu à domicile contre les Raiders, les Commanders et les Jets.

La fiche combinée de ces trois équipes face à d’autres rivaux est 10-22.

Lors de la semaine 3, ils ont été pulvérisés 70-20 à Miami, allouant 10 touchés.

Or, depuis six matchs, le total de touchés alloués par Denver est neuf.

Le club a offert son meilleur effort global dimanche, obtenant un cinquième gain d’affilée en l’emportant 29-12 contre les Browns de Cleveland.

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS

Les Broncos ont neutralisé Myles Garrett et compagnie et contenu une excellente attaque au sol. Ils ont aussi repris trois échappés et ont signé trois touchés une fois à l’intérieur du 20, eux qui n’ont pas souvent été aussi opportunistes.

« J’ai été satisfait de notre performance dans plusieurs aspects, a dit Payton. Nous avons battu une bonne équipe. »

Les Broncos n’ont permis que deux placements et une courte passe de touché.

D. J. Jones a saisi un des ballons échappés et les siens ont pu entamer le dernier quart à la ligne de 20 adverse. Il en a résulté une connexion de huit verges pour le touché entre Russell Wilson et Adam Trautman, pour un score de 24-12.

« Nous sommes résilients depuis un bon bout de temps, a dit Wilson. Et nous avons affronté des clubs très coriaces, de haut niveau. La clé est de rester affamés, parce que nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Depuis quatre matchs, le différentiel de revirements des Broncos est plus 12. Il s’agit de leur meilleure séquence du genre depuis 2000.

Le prochain match des Broncos aura lieu dimanche prochain, à Houston.