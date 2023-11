Pendant la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Ravens de Baltimore c. Chargers de Los Angeles (dimanche 20 h 20)

PHOTO KYUSUNG GONG, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, Brandon Staley

Le duel du dimanche soir serait sans doute le meilleur de la 12e semaine si les Chargers étaient capables de jouer à la hauteur de leur talent. Malheureusement, Brandon Staley montre semaine après semaine pourquoi il est un des entraîneurs-chefs les plus surestimés de la NFL. Certes, l’attrapé échappé à la fin du dernier match n’était pas concrètement de sa faute, mais une équipe pouvant s’appuyer sur Justin Herbert, Austin Ekeler et Keenan Allen n’est pas censée avoir une fiche de 4-6 après 10 matchs. Aucune équipe n’a réalisé plus de sacs que les Ravens, avec 44. Bien entendu, Lamar Jackson est une menace constante et malgré l’absence de Mark Andrews, blessé, Odell Beckham Jr et Zay Flowers aideront leur quart. D’autant plus que les Ravens dominent la NFL au sol cette saison.

Prédiction : Ravens 33 –Chargers 24

La surprise

Browns de Cleveland c. Broncos de Denver (dimanche 16 h)

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Broncos de Denver, Russell Wilson

Les Browns font partie des belles surprises de la NFL. Mais Deshaun Watson est sur le carreau et son remplaçant Dorian Thompson-Robinson a connu une sortie très difficile contre les Steelers la semaine dernière, malgré une victoire. Puis, les Browns peuvent compter sur l’une des défenses les plus dominantes du circuit. En revanche, les Broncos surfent sur une séquence de quatre victoires consécutives. Et plus important encore, Russell Wilson joue comme le Russell Wilson des beaux jours. Il est dominant, efficace et performant. Sa dernière interception remonte au 12 octobre. Il en a seulement quatre cette saison. Il était difficile en début de saison de prévoir ce que donnerait l’aventure de Sean Payton au Colorado, mais force est d’admettre que ça se passe plutôt bien. Les Broncos ne sont qu’à une victoire d’une place dans le portrait des séries.

Prédiction : Broncos 21 –Browns 17

L’immanquable

Jaguars de Jacksonville c. Texans de Houston (dimanche 13 h)

PHOTO ERIC CHRISTIAN SMITH, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Texans de Houston, C. J. Stroud

Dorénavant, presque chaque rencontre impliquant C. J. Stroud et les Texans devient immanquable. Houston a gagné quatre de ses cinq derniers matchs par de petites marges et Stroud a prouvé qu’il était humain et faillible en lançant trois interceptions lors de la dernière rencontre. Mais les Texans trouvent tout de même le moyen de l’emporter. Jacksonville a l’une des pires défenses contre la passe, donc Stroud et Tank Dell devraient continuer de s’amuser. Toutefois, ce duel est intéressant parce qu’il met aux prises deux rivaux de section et il pourrait être déterminant pour les éliminatoires. Les Jaguars devancent les Texans par une seule victoire. Trevor Lawrence a connu une excellente sortie la semaine dernière face aux Titans et tout le monde chez les Jags semble vouloir contribuer au succès de l’équipe. Tout peut arriver dans ce match.

Prédiction : Texans 24 –Jaguars 21