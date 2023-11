PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ASSOCIATED PRESS

Bengals et Steelers voudront faire oublier une semaine difficile

(Cincinnati) Matt Canada n’est plus là. Les Steelers de Pittsburgh souhaitent que leur saison difficile en attaque soit aussi chose du passé.

Mitch Stacy Associated Press

Joe Burrow n’est plus là. Les Bengals de Cincinnati souhaitent que leurs espoirs éliminatoires ne les aient pas quittés en même temps que leur quart no 1.

Les rivaux de la section Nord de l’Américaine auront l’occasion de mettre la table pour le reste de leur saison quand ils s’affronteront dimanche. Le perdant risque d’avoir un parcours difficile pour demeurer dans la course de cette section compétitive.

Les Bengals (5-5) se trouvent peut-être déjà sur cette route sinueuse. Avec la saison de Burrow terminée en raison d’une blessure au poignet subie la semaine dernière à Baltimore, l’entraîneur-chef doit se tourner vers l’inexpérimenté Jake Browning, qui effectuera son premier départ face aux Steelers (6-4).

« Chaque équipe fait face à de l’adversité dans cette ligue. Chaque équipe perd des joueurs, a dit Taylor. On doit se fier sur la force de notre vestiaire et trouver des façons de gagner. »

Browning a fait partie de l’équipe d’entraînement pendant plusieurs saisons avant de gagner le poste de substitut pendant le dernier camp.

« Nous croyons en Jake, a assuré Taylor. C’est pourquoi il est ici et c’est pourquoi il obtient cette opportunité. »

C’est la même chose du côté de Pittsburgh, où Eddie Faulkner a été promu coordonnateur à l’attaque cette semaine après que Canada eut été congédié. Il s’agit d’un premier changement important en pleine saison pour les Steelers depuis la Seconde Guerre mondiale.

PHOTO KEITH SRAKOCIC, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Eddie Faulkner

En tenant compte que les Steelers occupent les bas-fonds dans la plupart des statistiques offensives, ils sont chanceux d’être troisièmes de leur section et à portée d’une place en éliminatoires, du moins pour l’instant. Leurs six victoires ont été obtenues par huit points ou moins.

« Vous pouvez croire que c’est une bonne fiche, mais il s’agit de la NFL, a déclaré le demi à l’attaque des Steelers Najee Harris. De gagner comme nous l’avons fait ne nous mènera nulle part. »

Les Steelers ont perdu aux mains des Browns de Cleveland 13-10 alors que ces derniers étaient menés par le quart recrue Dorian Thompson-Robinson, qui a produit une poussée victorieuse dans les dernières minutes de la rencontre.

Une semaine plus tard, ils font de nouveau face à l’inconnu contre Browning.

Âgé de 27 ans, Browning n’a pas été repêché à son année d’admissibilité, en 2019, et s’est retrouvé au sein de l’équipe d’entraînement des Vikings du Minnesota. Il a s’est joint à la formation d’entraînement des Bengals en 2021. Comme Burrow a été ralenti par une blessure au mollet pendant le dernier camp, Browning a devancé le plus expérimenté Trevor Siemian pour le poste de no 2.

Après avoir participé à six matchs préparatoires en deux saisons, Browning a été utilisé brièvement en semaine 1, tentant une passe. En remplacement de Burrow contre les Ravens, il a complété huit de ses 14 passes pour 68 verges et un touché.

« Il est fait pour ça, a dit le joueur de ligne offensive Jonah Williams, qui a joué au secondaire avec Browning. Il est toujours en contrôle de ses émotions. »