(Pittsburgh) Les Steelers de Pittsburgh ont congédié leur coordonnateur offensif Matt Canada, mardi, après deux saisons au cours desquelles l’attaque de l’équipe a éprouvé des ennuis à obtenir des verges de gains et à produire des points de façon constante.

Will Graves Associated Press

L’entraîneur-chef Mike Tomlin a confirmé l’information deux jours après que les Steelers aient été limités à seulement 10 points dans une défaite contre les Browns de Cleveland, ajoutant par voie de communiqué qu’il avait apprécié « le travail acharné et le dévouement » de Canada.

Son dévouement, cependant, n’a pas été suffisant pour permettre à l’attaque des Steelers de sortir de sa torpeur des dernières années. Les Steelers (6-4) sont toujours dans la course aux éliminatoires de la NFL malgré le fait que leur attaque se pointe au 28e rang de la ligue au chapitre des verges de gains et des points marqués.

La frustration était de plus en plus palpable ces derniers mois autour de l’organisation. Les partisans ont scandé « Congédiez Canada » lors d’une victoire contre les Browns le 18 septembre, et cette boutade a été reprise par les partisans de toutes les équipes sportives du secteur et même sur les réseaux sociaux.

Tomlin a défendu le travail de Canada ces dernières semaines, mais il semble que la goutte qui a fait déborder le vase fut la défaite des Steelers, limités à seulement 249 verges de gains – dont 106 par la passe –, contre les Browns. Le demi-offensif Najee Harris a déclaré après la rencontre qu’il était « fatigué de tout ça », et l’ailier espacé Diontae Johnson a ajouté que « vous avez vu le match » lorsqu’on lui a demandé ce qui clochait avec l’équipe.

La plus grande tache au dossier de Canada sera vraisemblablement la stagnation du quart Kenny Pickett. Ce dernier, qui fut sélectionné en première ronde par les Steelers en 2022, a connu une saison recrue prometteuse l’an dernier, et il a présenté de belles promesses pendant le calendrier préparatoire en 2023. Mais ça n’a pas duré.

On ignore pour l’instant qui s’occupera d’appeler les jeux en attaque, bien que l’instructeur des quarts Mike Sullivan – qui a déjà été le coordonnateur à l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay et des Giants de New York – puisse être le candidat idéal pour occuper le poste de façon intérimaire.

Le congédiement de Canada survient aussi au moment le plus propice du calendrier des Steelers. Aucun de leurs cinq prochains adversaires – les Bengals de Cincinnati (deux fois), les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Cardinals de l’Arizona et les Colts d’Indianapolis – ne joue au-dessus de ,500.