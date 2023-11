PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Hurts et Allen jouent de façon similaire, mais ont des styles bien différents

(Philadelphie) Jalen Hurts et Josh Allen jouent de façon similaire, mais ont des styles bien différents.

Aaron Bracy Associated Press

Sérieux et stoïque, Hurst, le quart des Eagles de Philadelphie, est toujours en contrôle de ses motions. Allen, qui pilote l’attaque des Bills de Buffalo, estime quant à lui que de jouer avec émotion est la clé de son succès.

Peu importe la façon dont ils jouent, les deux hommes sont parmi les meilleurs de leur profession et ils s’affronteront dimanche, alors que les Eagles (9-1), champions de la Nationale, accueilleront les triples champions de l’Est de l’Américaine, les Bills (6-5).

« Ne jamais trop s’exciter, ne jamais trop s’en faire », a dit Hurts de son approche.

Bourreau de travail déterminé à perfectionner son art, Hurts a mené les Eagles à la victoire dans 26 de ses 28 derniers départs en saison. Comme Allen, il est une menace autant par la voie des airs qu’au sol : il a lancé pour 2497 verges et couru pour 345, procurant 24 touchés combinés.

« J’adore toutes les facettes de mon jeu, a souligné Hurts. Tandis que je progresse comme joueur et meneur, je veux être la meilleure version de moi-même. »

Dans la victoire de 21-17 inscrite lundi contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City – reprise du dernier Super Bowl –, Hurts n’a pas récolté des statistiques spectaculaires, mais il a été opportuniste dans les moments clés. Comme il l’a toujours été depuis qu’il s’est joint aux Eagles.

« C’est vraiment un joueur difficile à affronter, a déclaré l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott. Il joue à un haut niveau, un très haut niveau. Et il utilise autant son bras que ses jambes. Peu importe la situation, c’est difficile de se défendre contre lui. »

Allen représente le même genre de défi pour ses adversaires. Il a amassé 3136 verges par la voie des airs et 29 touchés au total. Ses 22 passes de touché étaient un sommet dans la NFL avant les matchs de la semaine 12. Allen a éprouvé des ennuis par moments cette saison et ses 12 interceptions le placent aussi au sommet du circuit Goodell.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Josh Allen

Il a été intercepté au moins une fois dans sept matchs consécutifs. Son jeu et les ennuis de l’attaque ont d’ailleurs mené au congédiement du coordonnateur Ken Dorsey, remplacé par l’entraîneur des quarts, Joe Brady, juste avant la victoire de 32-6 inscrite aux dépens des Jets de New York, dimanche dernier.

Allen a lancé trois passes de touché dans ce gain, dont un jeu de 81 verges à Khalil Shakir. Brady veut que son quart retrouve le plaisir et joue librement.

« Je veux simplement qu’il soit Josh Allen, a laissé tomber Brady. Vous savez, le plaisir et le sentiment d’excitation qu’il semble contrôler. »

C’est là où l’émotion d’Allen entre en jeu.

« Je joue mieux quand mes émotions sont à fleur de peau et peut-être que je les ai gardées davantage cachées au cours des dernières semaines, voire cette saison, a admis Allen. Mais je dois laisser savoir à mes coéquipiers à quel point ce sport est important pour moi et à quel ils sont importants pour moi. »

En Stefon Diggs et A. J. Brown, Allen et Hurts comptent sur deux des meilleurs receveurs de la ligue. Mais les deux joueurs ont connu des ennuis la semaine dernière.

Diggs n’a obtenu que 27 verges sur des passes, le troisième plus faible total de sa carrière en plus de trois saisons à Buffalo, en plus d’échapper plusieurs ballons. Brown, au deuxième rang des receveurs de la NFL avant les matchs de jeudi avec 1013 verges de gains, n’a effectué qu’un attrapé pour huit verges. Une mésentente avec Hurts a mené à une interception des Chiefs.

Il faut s’attendre à ce que ces deux joueurs rebondissent cette semaine.

Cette rencontre marquera la 189e de l’ailier défensif Brandon Graham, ce qui établira un record des Eagles. Le vétéran de 14 saisons vient au quatrième rang de l’histoire du club avec 72 sacs.