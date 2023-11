PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS

(Kansas City) Jalen Hurts a réussi deux touchés au sol, dont un déterminant au quatrième quart, et les Eagles de Philadelphie ont battu les Chiefs de Kansas City, lundi, dans une reprise du dernier Super Bowl.

Dave Skretta Associated Press

Les Eagles (9-1) perdaient par 10 points à la mi-temps, mais ont complété la remontée en n’accordant aucun point aux Chiefs (7-3) en deuxième demie.

Jason Kelce des Eagles a eu le meilleur sur son petit frère Travis pour la première fois. L’ailier rapproché des Chiefs a échappé le ballon à l’intérieur de la ligne des 20 verges des Eagles, au quatrième quart.

Les Chiefs ont obtenu une chance avec moins de deux minutes à disputer, mais une superbe passe du quart-arrière Patrick Mahomes est passée entre les mains du receveur Marquez Valdes-Scantling, qui n’a pas été en mesure d’attraper le ballon pour ce qui aurait été un touché de 51 verges. Les Eagles ont ensuite arrêté les Chiefs lors du quatrième essai.

Hurts n’a lancé que pour 150 verges, et a été intercepté une fois. Il a toutefois réussi les jeux que Mahomes n’a pas été en mesure de faire durant la deuxième demie. Hurts a été aidé par D’Andre Swift, qui a couru pour un total de 76 verges, en plus d’inscrire un touché. DeVonta Smith, qui a capté six ballons, a cumulé 99 verges de gains.

Ce n’était que la neuvième fois que deux équipes participant au Super Bowl s’affrontaient la saison régulière suivante. L’équipe championne avait gagné les quatre dernières fois. La dernière défaite était les Cowboys de Dallas contre les Bills de Buffalo, durant la saison de 1993.

Mahomes a été limité à 177 verges par la passe, avec deux passes de touché et une interception dans la zone des buts. Isiah Pacheco a couru pour 89 verges.