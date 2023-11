PHOTO BRAD MILLS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les Commanders de Washington ont congédié le coordonnateur en défense Jack Del Rio et l’entraîneur des demis défensifs Brent Vieselmeyer.

Stephen Whyno Associated Press

Ces décisions ont été prises au lendemain d’une autre difficile sortie de la défense dans un revers de 45-10 aux mains des Cowboys de Dallas. Les Commanders ont alloué 290 verges ou plus dans 11 de leurs 12 matchs cette saison et 30 points ou plus sept fois.

Ce plus récent revers a porté leur fiche à 4-8 à leur première campagne sous un nouveau propriétaire. Les Commanders ont perdu huit de leurs 10 derniers matchs après avoir lancé leur saison avec deux victoires consécutives.

L’entraîneur-chef Ron Rivera pourrait se charger d’appeler les jeux en défense, ce qui lui permettrait de donner encore plus de latitude au nouveau coordonnateur à l’attaque Eric Bieniemy. L’avenir de Rivera est également incertain après la présente saison, puisqu’on s’attend à ce que le groupe du propriétaire Josh Harris apporte des changements en profondeur au sein de l’organisation.

Del Rio en était à sa quatrième saison avec Washington, après avoir été embauché par Rivera en 2020. Les deux n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant.