PHOTO BRANDON WADE, ASSOCIATED PRESS

(Arlington) DaRon Bland a établi un record de la NFL avec sa cinquième interception retournée en touché cette saison, Dak Prescott a lancé quatre passes de touché, et les Cowboys de Dallas ont dominé les Commanders de Washington 45-10, jeudi.

Schuyler Dixon Associated Press

« Je n’ai pas vu Bland intercepter la passe sur le coup, a dit Prescott. J’ai juste entendu la foule éclater. Je me suis levé la tête et j’ai vu qu’il avait le ballon dans les mains. À ce moment, je me suis mis à courir sur les lignes de côté pour bien voir. »

Les Cowboys ont prolongé leur plus longue séquence en 42 ans pour le nombre de victoires de suite à domicile, avec 13. L’équipe en avait remporté huit de suite de 1979 à 1981.

Les Cowboys menaient par moins de deux touchés pour commencer le quatrième quart, et ce, pour la première fois en cinq matchs à domicile cette saison. L’équipe a finalement égalisé un record d’organisation vieux de 55 ans, avec une septième victoire de 20 points ou plus cette saison.

La défensive de l’équipe a cédé plus de 200 verges pour la première fois en trois matchs, mais s’est solidifiée à des moments importants de la deuxième demie, repoussant les Commanders à trois reprises en quatrième essai.

Sam Howell a lancé pour 300 verges et a réussi un touché au sol. Les Commanders ont perdu pour la huitième fois en 10 matchs, après avoir commencé la campagne 2-0.

Le score n’était que 14-10 lorsque Howell a inscrit son touché au sol d’une verge, avec 1 : 51 à jouer en première demie. Les Commanders ont toutefois permis aux Cowboys d’avancer de 75 verges en cinq jeux, dès leur séquence en attaque suivante, avant la mi-temps, pour inscrire un touché et ajouter six points.

La marque était encore à 20-10 après le troisième quart, avant de voir les Cowboys exploser en attaque et inscrire 25 points au quatrième quart.

« Nous étions dans le match et nous nous battions, a déclaré l’entraîneur-chef des Commanders, Ron Rivera. En gros, nous avons perdu le contrôle du match au quatrième quart. »

Prescott a récolté 331 verges par la passe, dans un cinquième match consécutif avec au moins deux passes de touché. Rico Dowdle, Brandin Cooks et KaVontae Turpin ont capté des passes de touché.

Le botteur des Cowboys Brandon Aubrey a manqué une conversion dans un deuxième match de suite. Celui manqué dans la victoire de 33-10 contre les Panthers de la Caroline a mis fin à une séquence de 49 conversions et placements réussis, Aubrey a manqué son tout premier botté pour une conversion d’un point, contre les Giants de New York dans le match d’ouverture.

Quatre jours plus tôt, les Commanders ont commis six revirements dans une défaite de 31-19 contre les Giants.

« À la fin de la journée, dans la NFL, vous devez faire votre travail, a dit le vétéran plaqueur défensif des Commanders, Johnathan Allen. Nous ne faisons pas le travail en tant que joueurs, et les entraîneurs non plus. Je crois que personne ne fait son travail en ce moment. »