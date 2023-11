(Francfort) L’ailier espacé étoile des Dolphins Tyreek Hill a conseillé à la défensive de Miami en vue du match de dimanche contre son ancienne équipe de « marquer (Travis) Kelce ».

Ken Maguire Associated Press

Hill a décrit l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce de « la dynamo de cette équipe », qui a le don de se faire oublier lorsque le quart étoile Patrick Mahomes tente d’échapper aux griffes de la défensive adverse.

« J’ai simplement confié aux gars de marquer Kelce, a dit Hill jeudi après la séance d’entraînement des Dolphins. Si vous permettez à Kelce de se démarquer… c’est en quelque sorte la dynamo de cette équipe, et Pat (Mahomes) est son moteur. Et s’il repère Kelce et que Kelce capte une passe de deux verges, alors il trouvera le moyen de se mettre en marche et de porter cette équipe (sur leurs épaules). »

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrick Mahomes et Travis Kelce

Hill a indiqué que, au cours de ses six saisons avec les Chiefs, le groupe d’ailiers espacés de l’équipe du Missouri avait été entraîné à réagir au quart de tour lorsque Mahomes se met à se déplacer derrière la ligne de mêlée.

« Ils ont un fichier PowerPoint à ce sujet, très détaillé, a confié Hill, à sa deuxième saison avec les Dolphins. C’est fou, c’en est ridicule. Ils disent : “Si Pat va dans cette direction, alors vous devrez faire ceci, ou cela”. »

Mais ne lui demandez pas ce qu’il pense de la relation entre Kelce et la chanteuse américaine Taylor Swift, par contre.

Hill n’a pas osé se mouiller, après que son coéquipier Jaylen Waddle eut déclaré la veille qu’il était lui-même un « Swiftie ».

« Je ne vais pas m’embarquer là-dedans, mon gars. C’est dangereux », a-t-il lancé à la blague lorsqu’on lui a demandé s’il était un partisan de Swift.

Hill, qui totalise 1014 verges de gains par la voie aérienne jusqu’ici cette saison, est le premier joueur en 52 ans à atteindre le plateau des 1000 après les huit premiers matchs d’une saison.

PHOTO REED HOFFMANN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tyreek Hill et Travis Kelce, alors qu’ils étaient coéquipiers

Il a indiqué qu’il aurait préféré affronter ses anciens coéquipiers à l’Arrowhead Stadium – le véritable domicile des Chiefs, qui joueront plutôt au Deutsche Bank Park de Francfort dimanche. Hill considère néanmoins cette visite en Allemagne comme étant un tremplin.

« Nous avons l’opportunité de devenir des étoiles internationales. C’est aussi l’occasion de développer notre propre image de marque », a-t-il souligné.

Et il aura aussi quelques occasions de tirer la pipe à ses anciens coéquipiers.

« J’ai hâte de revoir Pat, Kelce, ces gars-là, a dit Hill. Ça va ressembler en quelque sorte à un match de football dans la cour familiale avec tes frères ».