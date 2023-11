(Toronto) Le maraudeur québécois Marc-Antoine Dequoy des Alouettes de Montréal a été retenu à titre de représentant de la section Est à titre de joueur canadien par excellence dans la Ligue canadienne de football tandis que le Montréalais Mathieu Betts, des Lions de la Colombie-Britannique, sera le représentant de l’Ouest au titre de joueur défensif par excellence.

Dequoy, un Montréalais de 29 ans issu des Carabins de l’Université de Montréal, a complété la saison au deuxième rang dans la LCF avec cinq interceptions, dont deux qu’il a transformées en touchés, un sommet dans la ligue.

Dequoy a notamment inscrit un majeur sur un retour d’interception d’une distance de 108 verges – un sommet dans la ligue cette saison – lors de la semaine 17.

Dequoy a aussi provoqué trois échappés et recouvré deux ballons échappés. Il a également rabattu six passes des quarts-arrière rivaux.

Un record pour Mathieu Betts

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mathieu Betts

Avec un sommet en carrière de 18 sacs – un record par un joueur canadien lors d’une même saison – Mathieu Betts est devenu le premier joueur des Lions à mener la Ligue à ce chapitre depuis Keron Williams (12) en 2012.

L’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval a aussi établi une marque personnelle avec 44 plaqués défensifs, en plus de réussir deux plaqués sur les unités spéciales, trois plaqués pour des pertes, trois échappés provoqués et un botté de dégagement bloqué.

Betts a connu neuf matchs d’un sac, trois matchs de deux sacs et un match de trois sacs – sa meilleure performance en carrière – lors de la semaine 3.

Son rival sera le secondeur Adarius Pickett des Argonauts de Toronto.

Deux nominations pour Brady Oliveira

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Brady Oliveira

Au titre de joueur canadien par excellence, Dequoy fera la lutte au demi offensif Brady Oliveira, des Blue Bombers de Winnipeg.

À sa troisième saison, Oliveira a amélioré son précédent sommet en carrière de 1001 verges au sol par plus de 500 verges (1534).

Du coup, il est devenu le deuxième Canadien dans l’histoire de la LCF, à franchir le cap des 1500 verges au sol et des 2000 verges à partir de la ligne de mêlée.

Oliveira, qui a vu le jour à Winnipeg, a mené la LCF avec ses gains de 1534 verges et neuf touchés par la course.

Oliveira est aussi le finaliste de l’Ouest au titre de joueur par excellence, face au quart-arrière Chad Kelly des Argonauts de Toronto, l’un des six finalistes de l’édition 2023 de la formation torontoise.

Kelly, le neveu de l’ancien quart étoile de la NFL Jim Kelly, a connu une première saison prolifique à titre de partant avec la formation torontoise.

Il a gagné 15 des 16 matchs qu’il a commencés pour un taux d’efficacité de ,938, un record de la LCF pour un quart ayant amorcé au moins 14 parties.

Les performances de Kelly ont aidé les Argonauts à inscrire un dossier de 16-2, la meilleure fiche dans l’histoire de l’équipe. Les 16 victoires ont aussi permis aux Argonauts d’égaler la marque de la LCF établie par Edmonton, en 1989.

Les autres représentants des champions de la section Est sont le bloqueur Dejon Allen (joueur de ligne à l’attaque), le retourneur Javon Leake (unités spéciales), le demi défensif Qwan’tez Stiggers (recrue par excellence) et Ryan Dinwiddie (entraîneur-chef de l’année).

Champions de la section Ouest, les Blue Bombers ont placé deux autres représentants parmi les finalistes aux honneurs individuels. Il s’agit de Jemarcus Hardrick (joueur de ligne à l’attaque) et Mike O’Shea (entraîneur-chef de l’année).

Les deux autres finalistes aux honneurs individuels sont Sean Whyte, le botteur de précision des Lions (unités spéciales), et le demi défensif Kai Gray des Elks d’Edmonton (recrue par excellence).

Les gagnants seront dévoilés lors du gala de la LCF, qui aura lieu au Avalon Theatre du Fallsview Casino & Resort à Niagara Falls le jeudi 16 novembre prochain.