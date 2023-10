(Montréal) Les Alouettes de Montréal comptaient sur deux receveurs qu’on n’avait pas vus depuis longtemps à l’entraînement cette semaine : Greg Ellingson et Reggie White fils. Mais il ne faut pas s’attendre à les voir en uniforme samedi face aux Tiger-Cats de Hamilton ou lors des matchs éliminatoires.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas, a toutefois indiqué jeudi qu’à ce stade-ci de la saison, le retour de ces deux joueurs à l’entraînement se voulait davantage une police d’assurance.

« Ils sont en santé et sont prêts à jouer, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, a déclaré Maas. Mais c’est davantage pour venir combler la perte d’un receveur à l’entraînement ou en éliminatoires qu’ils seront utilisés. »

Ellingson, embauché sur le marché des joueurs autonomes par Danny Maciocia cet hiver, s’est amené au camp en ayant de facto le poste de receveur no 1, avait admis Maas à l’époque.

Il n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison.

White s’était établi l’an dernier comme un receveur fiable en captant 53 passes pour 722 verges et un touché. Il n’a pas joué une seule rencontre cette saison, après avoir subi une grave blessure à un genou en fin de campagne.

« Ils sont prêts à jouer, mais n’ont pratiquement pas joué dans le cas d’Ellingson et pas du tout dans le cas de White. Il s’agit donc pour eux de chasser la rouille. Ils ont toutefois été en mesure de s’entraîner toute la semaine, ce qui est une bonne chose », a résumé Maas.

C’est donc à titre de réservistes qu’ils devraient vivre le parcours éliminatoire des Alouettes (10-7), qui accueilleront samedi les Tiger-Cats (8-9) pour le dernier match de la saison au stade Percival-Molson. Les deux clubs s’affronteront au même endroit la semaine suivante, en demi-finale de l’Est.

Stanback aussi de retour

Après avoir raté les deux dernières rencontres, le demi à l’attaque Williams Stanback sera quant à lui de retour dans la formation partante des Alouettes samedi.

Maas a établi un plan de match très précis afin de s’assurer que son demi no 1 soit en pleine forme quand arriveront les éliminatoires, et les deux hommes assurent qu’il a fonctionné à merveille.

« Nous avons trois excellents porteurs de ballon qui peuvent très bien s’acquitter de la tâche, a dit Maas, en référence à Walter Fletcher et Jeshrun Antwi. Nous avons demandé à William de ne pas être égoïste comme joueur, et il a été un excellent coéquipier. Je ne peux être plus heureux sur la façon dont il a joué cette saison et sur sa forme physique à la veille des éliminatoires. »

« C’était la meilleure chose pour ma santé, a admis Stanback. J’étais d’accord avec lui. »

Stanback, qui compte 752 verges de gains au sol en 13 matchs, a blâmé son fils pour le virus qui l’a contraint de rater les deux derniers duels des siens, bien qu’il ait précisé qu’il aurait pu jouer avant la dernière pause de la saison des Alouettes. Maas et lui avaient toutefois convenu qu’il raterait cette rencontre.

« Je me suis entraîné, mais il était déjà convenu que je ne jouerais pas cette rencontre », a assuré Stanback.

Le no 31 des Oiseaux s’estime en meilleure condition que la plupart des demis à l’attaque du circuit à ce stade-ci de la saison en raison de cette utilisation savamment calculée.

« Mon “cardio” est là, je me sens très bien […] Obtenir quelques congés en saison comme ça, je réalise que c’était bien pour moi. Je suis à 100 % ; j’ai toutes mes jambes et je ne soigne pas de petits bobos comme tous les autres porteurs de ballon de la ligue. Je pense que je serai très efficace dans les éliminatoires. »

« Il se sent bien, a renchéri Maas. C’est clair, quand on le voit, qu’il a retrouvé ses jambes. C’est clair que même malgré presque un mois d’inactivité, il est à son mieux. »

Cibasu à l’honneur

Le receveur Régis Cibasu est le candidat des Alouettes à l’obtention du trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur, qui récompense un joueur canadien de la LCF qui affiche le mieux les attributs dont font preuve les anciens combattants canadiens, soit force, persévérance, courage, camaraderie et implication communautaire.

Cibasu a été sélectionné en raison de sa polyvalence et le grand respect qu’il voue à ses coéquipiers et à l’organisation, en plus de son importante implication communautaire, notamment auprès de Jeunesse au Soleil, un programme qui l’a soutenu dans sa jeunesse.