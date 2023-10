L’attaquant de 32 ans a pris part à 661 matchs de saison régulière avec les Sabres de Buffalo, les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton et les Coyotes de l’Arizona.

Zack Kassian a annoncé sa retraite jeudi, mettant ainsi fin à une carrière de 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

L’attaquant de 32 ans a pris part à 661 matchs de saison régulière avec les Sabres de Buffalo, les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton et les Coyotes de l’Arizona. Il a amassé 203 points, dont 92 buts, et 913 minutes de punition.

« De jouer dans la LNH est une chose, mais d’y compléter une carrière de 12 saisons est assez spécial », a déclaré Kassian, dans un communiqué.

« Qu’il s’agisse des instructeurs, des préposés à l’équipement et des joueurs que j’ai rencontrés en cours de route, j’ai tissé beaucoup de liens qui vont durer éternellement. »

Natif de Windsor, en Ontario, Kassian a été choisi en première ronde – 13e au total — par les Sabres en 2009. Toutefois, il a été échangé aux Canucks pendant sa saison recrue (2011-2012) en retour de Cody Hodgson, un autre choix de premier tour.

Kassian, un robuste attaquant de six pieds, trois pouces et 211 livres, a passé quatre saisons avec les Canucks avant d’être échangé au Canadien de Montréal en 2015.

Son bref passage avec le Canadien a été marqué par un accident de la route et son adhésion à un programme de désintoxication, et il n’a jamais joué un seul match avec l’équipe.

Le Canadien l’a éventuellement échangé aux Oilers, avec lesquels il a joué pendant sept saisons, et où il a donné un second souffle à sa carrière.

Kassian a connu sa saison la plus productive en 2019-2020 lorsqu’il a marqué 15 buts et ajouté 19 aides. Les Oilers ont récompensé leur ailier en lui octroyant une prolongation de contrat de quatre ans, d’une valeur de 12,8 millions US.

Il a terminé sa carrière en Arizona, où il a pris part à 51 matchs l’an dernier, marquant deux buts.