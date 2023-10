Juraj Slafkovsky le dit lui-même, sans hésiter : ce n’est pas le début de saison qu’il recherchait.

« Je pense que je devrais être meilleur que ça, a-t-il admis à Brossard vendredi. Je pense que je peux marquer des buts, mais tout ce que ça prend, c’est le premier… »

Le problème, justement, c’est que ce premier but de la saison tarde à venir. Au moment où le Canadien se prépare à accueillir les Jets de Winnipeg, samedi soir au Centre Bell, l’attaquant de 19 ans est toujours à la recherche de son premier but de la saison, lui qui n’a qu’un seul point à sa fiche, une passe, tel qu’on l’aura compris.

Un point en sept matchs, si on fait le calcul. Non, ce n’est pas ce qu’il voulait.

« Je pense que je vais me sentir beaucoup mieux après le premier but, a-t-il ajouté avec candeur. Je vais me sentir mieux après plusieurs buts ! Alors bien sûr que je suis un peu fâché, parce que je suis toujours à la recherche de ce premier but. »

Slafkovsky admet qu’il s’était fixé des objectifs en début de saison (« marquer 75 buts ! », a-t-il lancé à la blague), mais que tout cela ne l’empêche pas de dormir. Il y a une certaine réalité qui l’affecte quand même, de toute évidence : Kirby Dach, son partenaire de trio et joueur de centre, n’est plus là.

« C’est quelque chose qui affecte non seulement notre trio, mais aussi tout le reste de l’équipe, a-t-il admis. Parce que Kirby est si bon. Mais on n’a pas le choix, il faut continuer à bien jouer, parce qu’il ne sera pas de retour avec nous de sitôt. »

À ce sujet, Slafkovsky nous a appris que Dach, même blessé, continue de servir la cause du club ; perché dans les hauteurs du Centre Bell les soirs de match, il observe le jeu du jeune Slovaque, et lui refile ensuite de précieux conseils afin qu’il puisse s’améliorer.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

Kirby essaie de m’aider en regardant le match d’en haut, des gradins, et ensuite on se parle et il me fait part de ses observations… Il voit des choses que je ne suis pas en mesure de voir moi-même de la patinoire, et on s’en parle régulièrement. Juraj Slafkovsky

Pour l’heure, Slafkovsky doit apprendre à s’entendre avec un autre joueur de centre en la personne d’Alex Newhook, une transition qui n’est pas si difficile à faire, de son propre aveu.

« Bien sûr, Kirby et lui sont des joueurs différents… Alex est un joueur dont le jeu est axé sur la rapidité, et aussi il ne lance pas du même côté que Kirby. Mais en ce qui me concerne, ce n’est pas un si gros ajustement à faire. De toute façon, on a joué tous les deux avec Kirby plus tôt cette saison, alors il devrait déjà y avoir une forme de cohésion entre Alex et moi. »

Pour ce qui est des statistiques et des objectifs et peut-être aussi du rêve – lointain – d’une saison de 75 buts, Juraj Slafkovsky refuse de s’en faire avec ça. Si le jeune homme ressent une pression, n’importe laquelle, ça ne paraît pas du tout.

Parce qu’il sait que tout peut changer en un instant.

« C’est exactement ça, a-t-il conclu. J’ai vraiment l’impression que tout ce qu’il me faut, c’est ce premier but… »