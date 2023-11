(Hamilton) James Butler a travaillé fort en deuxième moitié de saison pour devenir le premier joueur des Tiger-Cats de Hamilton à atteindre le plateau des 1000 verges de gains au sol en plus d’une décennie.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Il a finalement accumulé 1116 verges de gains au sol. Le dernier joueur des Tiger-Cats à avoir accompli l’exploit était DeAndra’Cobb, qui en avait récolté 1173 en 2010.

Butler a effectué 86 courses pour 406 verges de gains lors des huit premiers matchs du calendrier des siens, puis le coordonnateur offensif Tommy Condell et les Tiger-Cats ont coupé les ponts d’un commun accord. En neuf matchs avec Scott Milanovich aux commandes de l’attaque, Butler a amassé 710 verges de gains en 149 courses.

Et Butler n’a pas participé au dernier match de la saison, un revers de 22-20 face aux Alouettes, dimanche à Montréal. Il sera en uniforme ce samedi, quand les Tiger-Cats (8-10) seront de retour au stade Pervical-Molson pour affronter les Alouettes (11-7) en demi-finale de l’Est.

Les Tiger-Cats ont gagné trois de leurs huit premiers matchs, puis ont présenté une fiche de 5-5 à leurs 10 dernières sorties. Ils se sont classés au septième rang dans la LCF pour le jeu au sol (96,7 verges de gains par match), tandis que les Alouettes se sont classés au cinquième rang pour la défense contre la course (112 verges de gains par match).

L’augmentation de la charge de travail de Butler en deuxième moitié de campagne n’est pas le fruit du hasard. Quand Milanovich a hérité du choix des jeux, la recrue Taylor Powell était le quart partant des Ti-Cats, alors que Bo Levi Mitchell et Matt Shiltz étaient à l’infirmerie.

Les deux vétérans sont maintenant en santé et Mitchell a obtenu le départ lors des trois derniers matchs des siens. Mitchell sera à nouveau derrière le centre samedi.

« Nous avons dû jouer avec trois quarts lors des neuf dernières semaines. Le jeu au sol a donc été crucial, a dit Milanovich. Et à ce temps-ci de la saison, c’est ça que ça prend.

« J’ai révisé les matchs éliminatoires de l’an dernier et dans quatre des cinq rencontres, l’équipe qui a obtenu le plus de succès au sol a gagné. Généralement, c’est comme ça que ça fonctionne dans la LCF. »

Milanovich a gagné deux fois la Coupe Grey comme coordonnateur offensif et entraîneur des quarts avec les Alouettes (en 2009 et 2010 avec les porteurs de ballon Avon Cobourne et Brandon Whitaker) et une autre fois comme entraîneur-chef des Argonauts de Toronto (en 2012 avec Chad Kackert).

Sous les conseils de Milanovich, Butler a obtenu près de 17 courses par match et a connu trois parties d’au moins 100 verges de gains. Avant cela, Butler courait environ 11 fois par match avec le ballon et avait connu une seule performance de 100 verges.

« Je pense que quand la ligne offensive a l’occasion d’aller vers l’avant et de redonner un peu la monnaie de sa pièce à la ligne défensive, ça change la bataille physique », a dit Mitchell.

En général, Milanovich est patient dans sa tentative d’établir le jeu au sol, car il est conscient de l’impact que cela peut avoir dans un match.

« Vous aimeriez six verges par course, mais je ne m’en fais pas trop même si nous en gagnions une seule parce que je sais que ça va débouler éventuellement, a-t-il dit. Les entraîneurs vont souvent dire que vous devez gagner au moins cinq verges, sinon ça ne valait pas la peine de courir, mais je ne vois pas ça comme ça.

« Vous devez donner des touches à votre porteur de ballon. »

Surtout quand le porteur de ballon a les qualités de Butler.

« Il est un joueur complet. Il est discret, mais toujours bien préparé », a dit Milanovich.