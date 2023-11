Will Levis

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS

Les Titans feront confiance au quart recrue Will Levis

(Pittsburgh) Il aura fallu quatre quarts à Will Levis pour que l’on comprenne pourquoi les Titans du Tennessee le voyaient autant dans leur soupe lors de la dernière séance de repêchage de la NFL.

Will Graves Associated Press

Il aura suffi de quatre passes de touché à son premier match – dont trois qui se sont produites à la suite de très longs relais qui ont fait sa renommée et laissé plusieurs recruteurs pantois – pour y parvenir.

Levis et les Titans (3-4) n’ont cependant pas disposé de beaucoup de temps pour se préparer afin de répéter ce genre d’exploit. Les Titans rendront visite aux Steelers (4-3) de Pittsburgh jeudi soir, avec l’espoir qu’ils pourront émuler leur spectaculaire victoire contre les Falcons d’Atlanta et démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un simple coup de chance.

Levis a de toute évidence encerclé la date du duel contre les Steelers sur son calendrier, même s’il ne figurait pas sur le radar des Titans lorsque le calendrier de la saison 2023 de la NFL a été publié. Mais la situation a évolué.

Ryan Tannehill devrait rater un deuxième match consécutif en raison d’une élongation à la cheville droite, ce qui signifie que Levis devrait fouler la pelouse de l’Acrisure Stadium dans le rôle du quart partant. Une situation qui pourrait être appelée à se reproduire souvent cette saison.

« Je sais que leurs partisans seront présents et qu’il y aura toute une ambiance, a admis Levis. Ce que je veux dire, c’est que nous serons prêts à affronter la musique, que nous avons hâte de le faire, d’en profiter et de jouer comme je suis capable de le faire. »

Les défensives adverses sont souvent obligées de reculer profondément dans le terrain, par respect pour la puissance de son bras. Et il est à parier que les Steelers en sont conscients, eux qui ont souvent dominé les quarts recrues adverses au fil des saisons, mais qui ont aussi été malmenés 30-6 par les Texans de Houston et le deuxième choix au repêchage, C. J. Stroud, le 1er octobre.

« Il a tout un bras, une belle trajectoire de balle, et une bonne vélocité », a reconnu le coordonnateur défensif des Steelers Teryl Austin à propos de Levis, en ajoutant ensuite qu’« il n’a pas froid aux yeux ».

Levis sera confronté à une tertiaire qui sera affaiblie en l’absence du demi de sûreté étoile Minkah Fitzpatrick, qui est à l’écart du jeu en raison d’une blessure aux muscles ischiojambiers subie au premier quart du match contre les Jaguars de Jacksonville dimanche.

Les Steelers pourraient être contraints d’effectuer des expériences en l’absence de Fitzpatrick, même si ce qui se produit souvent dans les zones profondes est attribuable à ce qui se déroule sur la ligne de mêlée. Il ne fait aucun doute que les Steelers miseront sur T. J. Watt et Alex Highsmith pour semer le chaos dans le champ arrière des Titans.

« Il faudra poser des gestes pour qu’il (Levis) soit inconfortable », a expliqué Austin.

D’ailleurs, le quart partant des Steelers Kenny Pickett n’a pas tellement bénéficié du confort jusqu’ici cette saison. Le quart a quitté la rencontre face aux Jags en fin de première demie après avoir été atteint aux côtes, et bien qu’on s’attende à ce qu’il joue, il ne sera de toute évidence pas à 100 %. Il a cependant assuré qu’il ne compte pas utiliser cette blessure comme « excuse », tandis que la 30e attaque du circuit Goodell tente – tant bien que mal – de se mettre en marche cette saison.

« Ça n’a rien à voir avec la conception (des jeux), ou quoi que ce soit », a évoqué Pickett, qui a lancé cinq passes de touché en 200 tentatives cette saison, soit une de plus que Levis en 29 occasions contre les Falcons.

« Ça dépend de notre jeu, et de ce que nous pouvons améliorer dès maintenant, a-t-il ajouté. Nous ne jouons pas à notre plein potentiel. Nous devons nous améliorer. »