Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Bills de Buffalo contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre (dimanche, 13 h)

PHOTO DAVID BECKER, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick

Les Bills sont difficiles à évaluer. Et leurs matchs sont difficiles à prévoir. Or, un affrontement contre les pauvres Patriots est presque un duel gagné d’avance. Et cette affirmation serait la même pour à peu près toutes les équipes de la NFL contre les Patriots cette saison. Notamment, parce que les hommes de Bill Belichick peinent à inscrire des points. Ils marquent en moyenne 12 points par match cette saison. Même si la perte de Matt Milano fait mal, les Bills ne sont pas démunis pour autant. Puis Josh Allen se fera un plaisir de terrasser ses rivaux de section dans leur domicile.

Prédiction : 34-9 Bills

La surprise

Chargers de Los Angeles contre Chiefs de Kansas City (dimanche, 16 h 25)

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert

Cinq des six affrontements entre Justin Herbert et Patrick Mahomes se sont terminés par une seule possession d’écart. Deux d’entre eux en prolongation, à l’avantage des Chiefs. Les hommes en rouge ont gagné les trois derniers duels, mais cette séquence prendra fin. Même si Herbert est parfois encore un peu fragile, il a bien navigué contre la défense des Cowboys de Dallas la semaine dernière, jusqu’à ce qu’elle s’impose dans la dernière séquence du match. En revanche, on sent les Chiefs un peu plus vulnérables dernièrement et les Chargers devront en profiter pour relancer leur saison. Herbert, Keenan Allen et Austin Ekeler devront toutefois être au diapason.

Prédiction : 28-24 Chargers

L’immanquable

Dolphins de Miami contre Eagles de Philadelphie (dimanche, 20 h 20)

PHOTO DOUG MURRAY, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa

Il y a plusieurs duels délicieux à se mettre sous la dent cette semaine. Mais aucun ne l’est plus que celui mettant aux prises deux des cinq équipes ayant une fiche de 5-1. Les Dolphins rendront visite aux Eagles et il faudra s’attendre à une avalanche de points. Tyreek Hill pourrait atteindre, dès la septième semaine, le plateau des 1000 verges aériennes. Il ne lui en manque que 186. La défense des Eagles est vorace, mais elle a été secouée à quelques reprises cette saison. De l’autre côté, les Dophins semblent imperturbables. Même lorsqu’une facette du jeu fonctionne moins bien, ils ont assez de ressources pour s’ajuster, et ce, en plein match. Tua Tagovailoa joue comme lorsqu’il était en Alabama et il est en train de devenir le meneur d’hommes qu’on espérait à Miami.

Prédiction : 38-31 Dolphins