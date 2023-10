PHOTO ALEX MENENDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Les Eagles de Philadelphie ont embauché le vétéran ailier espacé Julio Jones, mardi.

Associated Press

L’athlète de 34 ans n’a pas joué depuis la saison dernière, sa seule avec Tampa Bay.

Jones a alors réussi 24 attrapés pour 299 verges, avec les Buccaneers.

Le receveur de passes a été ralenti par les blessures et n’a pas disputé plus de 10 matchs en une saison depuis 2019.

Champions en titre de la Nationale, les Eagles avaient besoin d’une troisième option en plus d’A. J. Brown et DeVonta Smith, suite à la blessure à l’arrière de la cuisse subie par Quez Watkins.

Les Eagles (5-1) accueilleront dimanche soir les Dolphins de Miami (5-1).

Jouant pour Atlanta de 2011 à 2019, Jones a établi des records des Falcons avec 848 attrapés et 12 896 verges. Auteur de 60 touchés, il est deuxième dans l’histoire du club à ce chapitre.

À compter de 2014, Jones a livré six saisons consécutives avec plus de 1300 verges d’attrapés. Il a mené la NFL pour les verges de réceptions en 2015 et 2018.

Jones a pris part au Super Bowl de 2017, où les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont battu les Falcons 34-28. Il a obtenu 87 verges d’attrapés dans ce match.