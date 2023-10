Les Browns jouent un vilain tour aux 49ers de San Francisco.

Les Dolphins sans pitié

PHOTO DOUG MURRAY, ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa et Raheem Mostert

Avec une avance de 14-0 après un quart, les Panthers de la Caroline avaient sûrement bon espoir de pouvoir vaincre les Dolphins de Miami. Mais… non. La réalité les a rattrapés de plein fouet à partir de la deuxième quinzaine, alors que Miami a inscrit 35 points sans réplique jusqu’au quatrième quart. Le match s’est terminé par la marque de 42-21 pour les Floridiens, qui ont été menés par leur trio offensif en Tua Tagovailoa, Raheem Mostert et Tyreek Hill. Mostert s’est particulièrement distingué avec 3 touchés et 132 verges combinées, et Hill a généré 163 verges et un touché. Le receveur s’est même permis d’emprunter un téléphone à un préposé pour filmer sa célébration : un salto arrière. Cela lui a valu une pénalité pour célébration exagérée. Quant à Tagovailoa, il a lancé trois passes payantes. Le quart-arrière a bénéficié du bon travail de sa ligne offensive et n’a subi aucun sac dans un match pour la troisième fois de la saison.

Ce n’est pas la beauté qui compte

PHOTO KAREEM ELGAZZAR, USA TODAY SPORTS Cam Taylor-Britt et Nick Scott

« Vaut mieux gagner de façon peu élégante que de perdre en beauté. » C’est de cette façon que l’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati a résumé la victoire de 17-13 de son équipe. Zac Taylor a vu sa troupe inscrire 14 points contre 10 pour les Seahawks de Seattle en première demie ; ces derniers ont ensuite été limités à 3 maigres points. Les Bengals doivent une fière chandelle à leur unité défensive. Celle-ci a redoublé d’efforts en n’accordant aucun point en deuxième demie et en réussissant deux interceptions. Seattle n’a inscrit qu’un placement. De plus, l’unité de Lou Anarumo s’est illustrée en fin de rencontre en bloquant l’attaque adverse à deux reprises en quatrième essai et moins de 10 verges de la zone buts. Cincinnati a généré 214 verges en attaque, contre 381 pour Seattle. Joe Burrow et ses coéquipiers profiteront d’une semaine de congé pour refaire leurs devoirs. Ils visiteront ensuite les 49ers de San Franciso. Les Bengals ont désormais un dossier de 3-3.

La perfection n’existe plus

PHOTO BRYAN WOOLSTON, ASSOCIATED PRESS Jalen Hurts et Quincy Williams

Les Eagles de Philadelphie ont été surpris par les Jets de New York et se sont inclinés 20-14, subissant ainsi leur première défaite de la saison. Seuls les 49ers de San Francisco et les Eagles étaient invaincus avant d’amorcer la sixième semaine d’activités. Avec le revers des Niners 19-17 contre les Browns de Cleveland, toutes les équipes de la NFL ont goûté à la défaite au moins une fois depuis le début de la saison. Jalen Hurts a été victime de trois interceptions, dont celle de Tony Adams vers la fin du quatrième quart. Adams a retourné le ballon sur 45 vergers pour placer son équipe à la ligne de huit des Eagles. Et dès le jeu suivant, Breece Hall a marqué le seul touché des siens, alors que New York n’avait réussi que trois placements durant la rencontre. Par ailleurs, Aaron Rodgers s’est amusé à lancer le ballon avant le match. Cela a peut-être inspiré les Jets à la fin du quatrième quart. Blague à part, Rodgers soigne toujours une blessure à un tendon d’Achille et il est très loin d’un retour au jeu.

Duel québécois

PHOTO DANNY KARNIK, ASSOCIATED PRESS Benjamin St-Juste

Pour la première fois depuis 2016, on a eu droit à un duel entre deux Québécois dans la NFL. À l’époque, Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs de Kansas City, et Mehdi Abdesmad, des Titans du Tennessee, avaient croisé le fer en saison. Cette fois, le joueur de ligne offensive des Falcons d’Atlanta Matthew Bergeron et le demi de coin des Commanders de Washington Benjamin St-Juste se sont affrontés au stade Mercedes-Benz, en Géorgie. Les Commanders l’ont emporté par la marque de 24-16 et St-Juste s’est démarqué en réussissant la première interception de sa carrière. Un larcin dans la zone des buts, en plus, alors qu’Atlanta se retrouvait en troisième essai et sept verges. Le choix de troisième tour de Washington en 2021 a également exécuté cinq plaqués et a rabattu deux passes. Du côté de Bergeron, ç’a été moins joyeux, collectivement parlant. Il a été témoin de trois interceptions de son quart-arrière, qui a également subi trois sacs.