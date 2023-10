PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Inglewood) Dak Prescott a récolté 272 verges par la passe et un touché, et les Cowboys de Dallas ont battu les Chargers de Los Angeles 20-17, lundi soir.

Joe Reedy Associated Press

Prescott a réussi 21 de ses 30 passes et a également obtenu un touché au sol. Il est devenu le 30e quart-arrière de l’histoire de la NFL à effectuer une passe de touché contre 31 adversaires ou plus, lorsqu’il a repéré Brandin Cooks sur deux verges avec 11 : 19 à faire au match.

Le touché donnait les devants 17-10 aux Cowboys.

Les Chargers ont créé l’égalité 17-17 avec 7 : 11 à faire lorsque Gerald Everett a capté une passe d’une verge de Justin Herbert dans la zone des buts.

Brandon Aubrey a réussi deux placements, dont celui de 39 verges avec 2 : 19 à jouer pour donner les devants aux Cowboys pour de bon.

Les Cowboys menaient 10-7 à la mi-temps. Aubrey a réalisé un placement de 32 verges sur le dernier jeu du deuxième quart.

Les Cowboys (4-2) ont obtenu une dernière occasion d’envoyer les deux équipes en prolongation, mais Stephon Gilmore a intercepté la passe de Herbert à la ligne des 33 verges des Chargers (2-3), avec 1 : 22 à faire pour confirmer la victoire de son équipe. Sur le jeu précédent, Micah Parson avait réalisé le sac du quart contre Herbert pour une perte de huit verges.

Les Cowboys, qui avaient perdu 42-10 contre les 49ers à San Francisco le 8 octobre, ont porté leur fiche à 10-1 depuis le début de la saison 2021 dans les matchs suivant une défaite.

CeeDee Lamb a amassé 117 verges de gains en sept attrapés.

Herbert a complété 22 passes sur 37, pour 227 verges, deux touchés et une interception. Keenan Allen a obtenu 85 verges de gains et un touché en sept réceptions.

Les Chargers ont marqué un touché à leur première séquence à l’attaque pour un deuxième match de suite et une troisième fois cette saison.

En huit saisons dans la NFL, le touché de 18 verges par la course était le plus long de Prescott en carrière. Il s’agissait aussi du plus long des Cowboys pour un quart-arrière depuis Jon Kitna, avec 29 verges contre les Lions en 2010.