(Toronto) Les Alouettes de Montréal peuvent s’assurer de terminer au deuxième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football lundi.

La Presse Canadienne

Les Alouettes (8-7) occupent déjà cette position, deux points devant les Tiger-Cats de Hamilton (7-8). Les hommes de Jason Maas seront les hôtes du Rouge et Noir d’Ottawa (4-11) lors de leur traditionnel match à domicile du lundi de l’Action de grâce. La veille, les Tiger-Cats auront rendu visite aux Roughriders de la Saskatchewan (6-9).

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jason Maas

Des victoires des Alouettes et des Roughriders feront en sorte que la formation montréalaise ne pourra plus être rattrapée au deuxième rang. Ce faisant, les Alouettes accueilleront les Tiger-Cats lors de la demi-finale de l’Est le 4 novembre.

Par ailleurs, une victoire des Roughriders éliminera le scénario du croisement pour l’équipe de quatrième place de l’Est et fera en sorte d’exclure le Rouge et Noir et les Elks d’Edmonton des éliminatoires.

Les Elks (4-11) se déplaceront vers Toronto cette semaine pour y affronter les Argonauts (12-2) vendredi soir.

Le Rouge et Noir et les Elks seront également exclus des séries éliminatoires s’ils perdent leur match respectif en fin de semaine.