Les joueurs des Alouettes de Montréal ont été imparfaits, irréguliers et imprévisibles depuis le début de la saison. Toutefois, l’incertitude ayant marqué les dernières semaines semble s’être dissipée. L’équipe est officiellement qualifiée pour les éliminatoires.

Les Montréalais avaient besoin d’un gain contre le Rouge et Noir d’Ottawa, samedi, pour assurer leur place au bal automnal.

Non seulement ils ont réussi, avec une victoire de 32 à 15, mais ils l’ont fait avec panache.

À vrai dire, les hommes de Jason Maas viennent de jouer leurs deux meilleurs matchs de la saison, en incluant la rencontre de la semaine dernière à Calgary, contre les Stampeders.

Ils ont d’ailleurs repris à Ottawa là où ils avaient laissé dans l’Ouest. Le demi-offensif William Stanback a été tout aussi explosif au sol, avec une récolte de 71 verges en première demie. Il a inscrit le premier touché de la rencontre, dès la première séquence de son équipe en attaque.

Même si sa production a ralenti pendant le match, l’attaque menée par Cody Fajardo a donné le ton et s’est donné un coussin extrêmement confortable. Rarement les Alouettes ont semblé aussi à l’aise, et ce, malgré l’absence d’Austin Mack, le receveur numéro un du groupe.

Tyson Philpot, auteur du deuxième touché du match, Cole Spieker et Kaion Julien-Grant se sont levés. Après 30 minutes, les Alouettes menaient 15 à 0 et Fajardo avait complété 13 de ses 15 passes.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Tyson Philpot (6)

Défensive dominante

Mais comme ce fut le cas à de nombreuses occasions depuis le mois de juin, l’unité défensive a été sans faille. Plus encore, elle a permis aux Alouettes de se qualifier pour les éliminatoires.

Les premiers points du Rouge et Noir ont été inscrits en début de quatrième quart. Les hommes de Noel Thorpe, coordonnateur défensif, se sont permis non seulement de bien défendre et d’accomplir leur travail efficacement, mais ils ont aussi fait du temps supplémentaire en ajoutant des points au tableau.

Marc-Antoine Dequoy, intraitable en 2023, a intercepté une passe de Dustin Crum à la porte des buts. Le Québécois a ramené le ballon sur 108 verges, d’un bout à l’autre du terrain, pour porter la marque à 22-0.

Dequoy attire les éloges d’un océan à l’autre à chaque campagne. Et, chaque année, c’est comme s’il trouvait des manières différentes de se distinguer. Ce jeu était sa cinquième interception de la saison et son deuxième touché. Il avait aussi réalisé un jeu d’une importance capitale à Calgary lors du dernier match.

Une dizaine de minutes plus tard, Shawn Lemon a profité d’un échappé presque burlesque du quart adverse pour inscrire le deuxième touché défensif de l’équipe.

Et même s’ils n’ont pas donné de boulot aux marqueurs, les secondeurs Reggie Stubblefield et Tyrice Beverette ont été les réelles vedettes de cette rencontre. En langage de hockey, on dirait qu’ils méritent tous les deux la première étoile.

Stubblefield a fait sentir sa présence tôt dans le match avec une interception dans la zone des buts. Entre ce moment et celui de retourner vers le vestiaire à la mi-temps, il avait ajouté deux sacs du quart à sa fiche.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière des Redblacks d’Ottawa Dustin Crum (18) est plaqué par le demi défensif des Alouettes de Montréal Reggie Stubblefield (35).

Quant à Beverette, véritable bougie d’allumage de la défensive montréalaise cette saison, il a accumulé deux sacs à deux moments opportuns.

Le relais

Cette rencontre a été une représentation fidèle de ce qu’est l’édition actuelle des Alouettes. C’est-à-dire une complémentarité efficace entre l’attaque et la défense.

Cependant, parce qu’il n’y a rien de parfait, les Alouettes ont encore été portées offensivement par la défense. La moitié des touchés de l’équipe ont été inscrits lorsque Fajardo et ses acolytes se reposaient sur le banc.

D’un côté, autant de profondeur ferait le bonheur des partisans et des dirigeants de n’importe quelle organisation. De l’autre, dans les prochaines semaines, il sera difficile de batailler, avec une production de 14 points, contre une équipe qui n’est pas la dernière de sa division.

Le Rouge et Noir a quand même conclu la rencontre avec 98 verges de plus que les Alouettes.

Le pied de Côté

L’écart de points au terme de ce duel aurait pu être beaucoup plus élevé, n’eût été l’imprécision du botteur David Côté. Le Québécois a raté trois de ses quatre bottés de précision. Ce qui est loin des standards auxquels il nous a habitués.

Cependant, il est vrai que la tendance des dernières semaines est plutôt inhabituelle. Côté en est maintenant à 11 tentatives ratées en 15 matchs. Il en avait manqué seulement huit en 20 rencontres en 2022.

Byron Archambault, l’entraîneur des unités spéciales, peut au moins se réjouir du rendement de James Letcher Jr., arrivé en relève à l’excellent Chandler Worthy sur les retours de bottés. Le petit retourneur a couru six fois, totalisant 105 verges, moyennant une récolte de 17,5 verges par retour.