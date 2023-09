Le 19 août. Il fallait remonter aussi loin pour se rappeler la dernière victoire des Alouettes. Le gain de 28-11 des Montréalais aux dépens des Stampeders de Calgary, samedi, a enlevé un poids énorme des épaules d’un peu tout le monde chez les Oiseaux.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« On savait que c’était un gros match pour nous, et on s’est préparés en conséquence, a noté mardi le receveur Tyler Snead, qui a joué un grand rôle dans cette victoire avec six attrapés pour 83 verges. Nous étions prêts et cette victoire nous a grandement soulagés.

« Nous avons joué par séquences cette saison [NDLR Deux victoires, trois défaites, quatre victoires, puis quatre défaites]. Maintenant, nous espérons que ce gain va nous servir de tremplin pour les semaines à venir », a-t-il ajouté.

Cette victoire des Alouettes (7-7) leur a permis de reprendre une priorité de deux points au deuxième rang dans la section Est. Trois des quatre prochains duels des Oiseaux seront d’ailleurs contre des formations de leur section.

« Pour le reste de la saison, le classement peut basculer, a ajouté le maraudeur Marc-Antoine Dequoy, aussi un grand artisan de cette victoire avec six plaqués, une interception et un échappé provoqué. Ce n’était pas un match-suicide pour nous, en ce sens qu’une victoire ou une défaite n’affectait pas notre présence ou non en éliminatoires, mais on savait que pour les Stampeders, ça pouvait les empêcher de participer aux éliminatoires.

« C’est de cette façon qu’on a abordé cette rencontre, a poursuivi le Québécois. On le sait qu’on peut battre tout le monde, même si face au top 3 [Toronto, Winnipeg et la Colombie-Britannique], nous n’avons pas été en mesure de le faire. On veut entrer en éliminatoires avec le rythme de cinq victoires consécutives. »

Plusieurs joueurs se sont signalés au cours de ce gain et leurs performances ont été récompensées, puisque pas moins de quatre Alouettes font partie des performances de la dernière semaine dans la LCF.

Il s’agit de Dequoy, du demi à l’attaque William Stanback (81 verges en 14 courses, en plus de 19 verges et un touché en quatre passes captées), du centre Justin Lawrence et de Jake Harty. Le receveur a été honoré pour son travail au sein des unités spéciales, où il a réussi quatre plaqués.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Marc-Antoine Dequoy

Journée de repos supplémentaire

Jason Maas a décidé d’offrir une journée de repos supplémentaire à ses ouailles avant d’amorcer la préparation physique en vue du match de samedi face au Rouge et Noir d’Ottawa (4-10).

L’entraîneur-chef a expliqué qu’il sentait que ses joueurs avaient besoin de ce repos supplémentaire afin de bien récupérer du vol de nuit : les Alouettes ont atterri à Montréal autour de 3 h 30 dans la nuit de samedi à dimanche.

« Nous avons traversé le pays en pleine nuit et les joueurs sont fatigués. C’est mieux ainsi, à mon avis, a-t-il indiqué. Ottawa a déjà une journée de congé de plus que nous, alors je préférais qu’on commence plus tard afin d’avoir une journée plus cérébrale aujourd’hui.

« Les premiers jours d’entraînement sont davantage axés sur la préparation mentale de toute façon : on n’effectue pas beaucoup de répétitions très physiques ce jour-là. Je trouve qu’aujourd’hui, on a été en mesure d’accomplir de la bonne besogne tout en permettant aux joueurs de profiter d’une journée supplémentaire de repos physique », a-t-il résumé.

Jamal Davis II en avait assez

L’équipe a annoncé lundi que l’ailier défensif Jamal Davis II a demandé et obtenu sa libération de la part du directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia.

Pourtant inscrit comme partant sur la formation transmise par les Alouettes avant leur victoire de samedi, Davis était insatisfait de son utilisation depuis quelques semaines déjà.

« Je ne dirai pas grand-chose outre qu’il a demandé à être libéré et que nous avons acquiescé à sa demande, a expliqué Maas. Nous n’allons pas garder quelqu’un qui ne veut pas être là. Quand vous dirigez une équipe, vous souhaitez que tout le monde achète le plan ; vous ne pouvez pas traîner des joueurs qui n’y adhèrent pas. Je lui souhaite la meilleure des chances et nous tournons la page. »

« Ça fait déjà plusieurs semaines qu’il était insatisfait de son temps de jeu et il me l’a fait savoir régulièrement, a indiqué Maciocia, joint par La Presse Canadienne. Après cette belle victoire contre Calgary, il est venu dans mon bureau pour me faire de nouveau part de son mécontentement. Je lui ai alors demandé ce qu’il souhaitait. Sa réponse a été claire : il voulait qu’on le libère.

« Cette rencontre a eu lieu lundi matin. J’ai rencontré Jason et [le coordonnateur en défense] Noel Thorpe. Je leur ai raconté ma rencontre et leur ai dit ce que j’en pensais. Je voulais leur opinion et après cette rencontre, je lui ai donné ce qu’il voulait. »

En raison des nombreuses blessures, les Alouettes ont dû modifier leur ratio de partants canadiens/américains en défense, ce qui a eu pour conséquence que Davis a écopé. L’autre aspect qu’il ne faut pas négliger, c’est que Davis, qui est un pourchasseur de quarts, ne compte que trois sacs en 14 rencontres à sa fiche.

« C’est un mélange de tout ça, a admis Maciocia. C’est certain que les blessures n’ont pas aidé. On avait besoin d’améliorer le ratio et en fin de compte, on est satisfaits de la façon dont jouent [(Shawn] Lemon et Lwal [Uguak]. La décision était plus facile pour nous. »

En comparaison, Lemon, qui a joué cinq matchs de moins, compte déjà sept sacs, en plus d’avoir réussi deux interceptions et provoqué un échappé.