(Montréal) Les Alouettes de Montréal n’ont qu’un objectif en tête ce week-end : confirmer leur place en éliminatoires de la Ligue canadienne de football.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La troupe de Jason Maas se présentera à Ottawa samedi après-midi avec une fiche de 7-7. Une huitième victoire l’assurera, au pire, du troisième rang dans la section Est, avec un meilleur dossier que la quatrième formation de l’Ouest.

« Nous en avons parlé en début de semaine : on sait ce qui est à l’enjeu pour nous, a déclaré Maas après l’entraînement de jeudi. Mais nous n’en faisons pas une obsession. Ce qu’on veut faire, c’est jouer du bon football dans les trois phases de jeu, se concentrer sur notre jeu.

« On connaît nos adversaires : on les a affrontés deux fois jusqu’ici. On doit jouer un gros match et ce qui arrivera arrivera. »

Mais malgré la fiche de 4-10 du Rouge et Noir, les « Oiseaux » ne s’attendent pas à une partie de plaisir à la Place TD.

« Ils ont joué 13 matchs qui se sont décidés dans les trois dernières minutes de la rencontre, a fait remarquer l’entraîneur-chef des Alouettes. Leur ratio de revirements est le deuxième meilleur dans la ligue et c’est selon moi l’un des meilleurs indicateurs de victoire. On sait que c’est une équipe dangereuse et qu’elle joue bien. »

« Ils ne sont pas une mauvaise équipe du tout ; il faut balayer du revers de la main leur fiche quand on se prépare à les affronter, a pour sa part indiqué le quart-arrière Cody Fajardo. Leur fiche est de3-10 dans les matchs qui se sont joués dans les dernières minutes. Changez la donne pour une poignée de ces rencontres et ils sont au plus fort de la course avec tout le monde dans l’Est.

« Leur fiche n’indique pas à quel point ils forment une bonne équipe et techniquement, ils ne sont pas encore sortis de la course aux éliminatoires. Il vont nous en donner pour notre argent. »

Fajardo aurait pu ajouter que sept des rencontres du Rouge et Noir ont été décidées par quatre points ou moins. Il a une fiche de 2-5 en pareille occasion.

Pour les Alouettes, il s’agit donc d’éliminer un rival direct dans cette course aux éliminatoires.

« Absolument ! Chaque fois que vous pouvez gagner un match dans l’Est, ce sont réellement quatre points qui sont à l’enjeu, a corroboré Fajardo. Nous avons notre destinée entre nos mains et on veut présenter un match éliminatoire devant nos partisans.

Absences de taille

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le receveur Austin Mack, blessé à la cuisse, sera absent.

Les Alouettes seront toutefois privées d’un élément important pour ce duel, puisque le receveur Austin Mack a été laissé de côté.

Mack, qui mène la LCF avec 1057 verges de gains aériens et quatre touchés en 70 passes captées, est blessé à la cuisse et ne s’est pas entraîné de la semaine.

Maas a indiqué plus tôt cette semaine qu’il comptait attendre après l’échauffement de samedi pour prendre une décision. Clairement, ce n’était plus une option vendredi. C’est le jeune receveur Shelder Fervius qui sera inséré dans la formation à sa place.

Le spécialiste des retours de bottés Chandler Worthy et le demi défensif Kordell Rodgers ont aussi été exclus en vue de ce match.

James Letcher fils a pris la place de Worthy à l’entraînement cette semaine. C’est lui qui le remplacera dans la formation samedi. Kabion Ento évoluera à la place de Rodgers. Il sera secondé par Dishon McNary fils.

Le garde à gauche Philippe Gagnon, qui a aussi raté l’entraînement de jeudi, apparaît quant à lui sur la formation de Maas, comme second à Pier-Olivier Lestage.

Le botté d’envoi est prévu pour 16 h, heure avancée de l’Est.