(Montréal) Austin Mack, le meilleur receveur de la Ligue canadienne de football cette saison, a raté un deuxième entraînement d’affilée, jeudi, alors que les Alouettes de Montréal chercheront à confirmer leur place en éliminatoires, samedi, contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Mack est ennuyé par une blessure à la cuisse. Mack a souvent été la cible de l’adversaire cette saison, avec raison. La recrue de 26 ans mène le circuit Ambrosie avec 1057 verges de gains aériens et quatre touchés sur 70 passes captées en 14 rencontres.

Le footballeur de Fort Wayne, en Indiana, devrait toutefois être en uniforme selon l’entraîneur-chef Jason Maas, qui a indiqué que Mack n’avait besoin que d’un peu plus de repos après le difficile duel face aux Stampeders de Calgary le week-end dernier.

Mack n’est pas le seul à avoir profité de journées de congé supplémentaires. Le receveur et spécialiste des retours de bottés Chandler Worthy ainsi que le demi défensif Kordell Rodgers ont aussi raté un deuxième entraînement consécutif.

Le joueur de ligne offensive Philippe Gagnon a également été tenu à l’écart jeudi, après avoir pris part à la séance de mercredi.

Maas a précisé que tous ces joueurs devraient être en uniforme et qu’une décision sera prise plus tard, possiblement après l’échauffement de samedi.

Les Alouettes (7-7) tenteront de confirmer leur participation aux éliminatoires de la LCF en rendant visite au Rouge et Noir (4-10). Le botté d’envoi est prévu pour 16 h, samedi.

Uguak prend du gallon

Lwal Uguak prend de plus en plus d’espace au sein de la défense de Noel Thorpe. Les performances du no 96 des Alouettes, choix de premier tour, septième au total, du dernier repêchage, sont à ce point à la hausse qu’elles ont mené — en partie, du moins — à la libération de Jamal Davis II plus tôt cette semaine.

Le Canadien a tellement forcé la main des dirigeants des Alouettes que ces derniers ont dû modifier leur ratio de partants canadiens/américains, autre élément ayant contribué à la diminution du temps de jeu de Davis, qui a finalement demandé au directeur général Danny Maciocia de le libérer de son contrat.

Uguak a effectué des répétitions comme ailier défensif du côté droit au sein de la première unité en défense cette semaine. Une position qu’il devrait occuper de plus en plus souvent.