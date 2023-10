PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

Les Seahawks l’emportent contre les Giants à New York

Le demi de coin recrue Devon Witherson a inscrit un touché sur un retour d’interception de 97 verges en fin de troisième quart, et les Seahawks de Seattle ont égalé un record d’équipe avec 11 sacs du quart dans une victoire de 24-3 contre les Giants de New York, lundi soir.

Tom Canavan Associated Press

Geno Smith a lancé une passe de touché de six verges à DK Metcalf en fin de premier quart et le porteur de ballon Keneth Walker III a inscrit le touché avec une brève course d’une verge avant la mi-temps pour aider les Seahawks (3-1) à remporter un troisième match de suite.

Les Seahawks montrent un dossier de 6-0 au MetLife Stadium, incluant le seul Super Bowl remporté par l’équipe.

Bobby Wagner, Jordyn Brooks, Witherspoon et Uchenna Nwosu ont tous récolté deux sacs du quart. Wagner a également terminé le match avec 17 plaqués.

Graham Gano a réussi un placement de 55 verges pour les Giants (1-3), qui n’ont joué qu’une bonne demie en quatre matchs cette saison et ne ressemblent aucunement à l’équipe ayant participé aux éliminatoires la saison dernière pour la première fois depuis 2016.

L’attaque des Giants connaît des difficultés, surtout avec son porteur de ballon étoile Saquon Barkley absent depuis deux matchs, ainsi que son bloqueur Andrew Thomas rayé de la formation depuis trois rencontres.

Les Seahawks ont marqué sept points lors des trois premiers quarts du match. Les Giants ont inscrit leurs trois points au deuxième quart.