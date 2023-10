Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

L’homme masqué

L’ailier rapproché des Browns de Cleveland David Njoku représentait un cas incertain avant le match contre les Ravens de Baltimore. Pourquoi ? Parce qu’il a subi des brûlures au visage et à un bras vendredi lorsqu’il a voulu allumer son foyer. Il s’est tout de même présenté au Cleveland Browns Stadium dimanche, et ce, de façon spectaculaire ! Couvert d’un masque pour cacher ses brûlures, vêtu d’un long manteau de fourrure, mais sans chandail, et portant des pantalons noirs, Njoku avait l’air d’un personnage de film de superhéros. L’ailier rapproché a finalement disputé la rencontre après une période d’échauffement fructueuse. Le match des Browns, lui, ne l’a toutefois pas été, en l’absence du quart-arrière Deshaun Watson. Les bruns ont été piétinés par les Ravens, 28-3. Njoku a été visé à 7 reprises par Dorian Thompson-Robinson pour 6 attrapés et 46 verges. Le pauvre Thompson-Robinson a été victime de trois interceptions.

Médiocrité à Chicago

PHOTO ERIN HOOLEY, ASSOCIATED PRESS Justin Fields et Nik Bonitto

Les Bears de Chicago ont subi une 14e défaite de suite dans un duel entre deux des pires équipes de la NFL. Les hommes de Matt Eberflus ont laissé filer une avance de 28-7 au troisième quart pour permettre aux Broncos de Denver de l’emporter 31-28. L’avance de 21 points bousillée par les Bears égale un record d’équipe. Justin Fields, qui a généré 335 verges par la voie des airs et réussi quatre passes de touché, a perdu le ballon au profit des Broncos après un sac de Nik Bonnito au quatrième quart. Jonathon Cooper a ensuite récupéré le ballon pour marquer un touché. C’était 28-28 après ce revirement. Puis un autre revirement contre les Bears, celui-là sur essai, a permis à Denver d’ajouter trois autres points. Le maraudeur Kareem Jackson a par la suite fermé les livres avec la seule interception de la rencontre.

DĂ©faite historique pour Bill Belichick

PHOTO KEVIN JAIRAJ, USA TODAY SPORTS Bill Belichick

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été dominés 38-3 contre les Cowboys de Dallas. L’écart de 35 points est une première pour Bill Belichick en tant qu’entraîneur-chef dans la NFL. Il a d’ailleurs perdu patience avec Mac Jones en le retirant de la rencontre au profit de Bailey Zappe au troisième quart. Jones a été intercepté deux fois par DaRon Bland, qui a retourné un de ses deux larcins pour un touché. Le quart-arrière a également été victime d’un échappé converti en un touché défensif de Leighton Vander Esch. Jones n’a vu que 12 de ses 21 tentatives de passe trouver preneur pour un total de 150 verges. Les Patriots (1-3) ont un dossier de 26-28 en saison et une seule participation en matchs éliminatoires depuis 2020, ce qui coïncide avec le départ de Tom Brady. Belichick, dont c’est la 24e campagne à la barre des Pats, n’est qu’à une victoire du plateau des 300. Il rejoindrait dans le club des 300 gains les entraîneurs les plus victorieux de l’histoire de la NFL : Don Shula (328) et George Halas (318).

Un métronome

PHOTO CARY EDMONDSON, USA TODAY SPORTS Christian McCaffrey

Christian McCaffrey a été, une fois de plus, magistral dans une quatrième cause victorieuse (35-16) des 49ers de San Francisco. L’un des joueurs les plus polyvalents du circuit Goodell a totalisé 177 verges combinées et 4 touchés contre les Cardinals de l’Arizona. Le demi à l’attaque présente un rendement de 600 verges combinées et de 7 touchés jusqu’à maintenant. Il est seulement le troisième joueur de l’histoire de la NFL à offrir de telles statistiques après les quatre premières rencontres d’une saison. Il ajoute son nom à ceux d’Emmit Smith et de Jim Brown. Ses moyennes de 5,7 verges par la course et 7,8 verges par la passe font de lui une menace redoutable au sein d’une équipe qui a de grandes ambitions cette saison. Les 49ers et les Eagles de Philadelphie demeurent les deux seules équipes invaincues après quatre semaines. Les Niners tenteront de maintenir leur fiche parfaite en accueillant les Cowboys de Dallas dimanche prochain, à heure de grande écoute.