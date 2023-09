(Orchard Park) L’entraîneur des Bills, Sean McDermott, souhaitait si ardemment préparer son équipe pour la vitesse de l’unité offensive des Dolphins qu’il s’est demandé à la blague si Usain Bolt était disponible, cette semaine.

John Wawrow Associated Press

Le détenteur du record du monde au 100 m n’étant pas une réelle option, McDermott s’est tourné vers son joueur le plus rapide : Andy Isabella, ailier espacé de l’équipe d’entraînement.

Champions de section depuis trois ans, les Bills (2-1) vont recevoir dimanche les Dolphins (3-0).

Le choc intrasection sera présenté à compter de 13 h, à RDS2 et à CTV.

« Il y a peu de joueurs qui peuvent courir assez vite pour simuler la vitesse unique (des Dolphins) », a fait valoir McDermott.

Révolutionnaire est un autre mot utilisé par McDermott pour décrire l’attaque des Dolphins, qui a marqué 70 points en 52 minutes 59 secondes pour vaincre les Broncos la semaine dernière.

Cette unité compte sur les trois joueurs ayant montré les cinq plus hautes vitesses de pointe pendant un match cette saison, selon Next Gen Stats. Le porteur de ballon de première année De’Von Achane figure aux premier et cinquième rangs après avoir atteint 35,29 km/h contre les Broncos.

Le receveur Tyreek Hill est également dans cette liste deux fois et le porteur Raheem Mostert s’y trouve également.

Hill a lancé pour rire qu’il n’avait pas besoin de consulter la liste puisqu’il se considérait comme le joueur le plus rapide de l’équipe. Il est ensuite devenu plus sérieux au moment de discuter de l’importance de la vitesse pour épuiser les défenses adverses.

« Je sens que je peux courir toute la journée, contrairement à un joueur de six pieds et plus qui n’est pas habitué à courir beaucoup, a dit Hill, faisant référence à ses cinq pieds, 10 pouces et 185 livres. Les équipes ne peuvent pas adopter une stratégie homme-à-homme pendant tout le match. »

Le demi de coin des Bills Tre’Davious White a eu la chair de poule quand on lui a demandé l’ampleur du défi que représente Hill quand ce dernier fait quelques enjambées derrière la ligne de mêlée avant même que le ballon soit en jeu.

« Je prie et j’espère que ça n’arrivera pas, a dit White. Mais je crois aussi que si on montre une défense d’équipe complète, tout ira bien. »

L’attaque des Bills menée par le quart Josh Allen n’est pas mauvaise non plus. Les Bills ont totalisé 75 points au cours de deux victoires à sens unique après un faux pas contre les Jets, en lever de rideau de la saison.

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Josh Allen

Et dimanche dernier, leur défense a forcé cinq revirements et réalisé neuf sacs dans un gain face aux Commanders.

La meilleure façon de freiner les Dolphins est peut-être de garder leur attaque hors du terrain et de gagner la bataille du temps de possession.

« En fin de compte, nous allons simplement essayer de gagner un match de football, a relativisé Allen. Que ce soit en marquant 40 points ou quatre points. »

Quatre points ne devraient pas être suffisants, mais les Bills ont dominé les Dolphins depuis que McDermott a pris la barre du club en 2017.

Depuis, les Bills ont remporté 11 des 13 duels et sont parfaits en sept matchs à domicile. Le dernier gain, au compte de 34-31, est survenu lors des éliminatoires en janvier cette année.