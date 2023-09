L’équipe de Detroit signe une importante victoire à domicile contre les Falcons d’Atlanta.

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

70 points !

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Pat Surtain II et De’Von Achane

Restez bien assis ou tenez-vous bien debout parce que les prochaines lignes vous jetteront par terre. Les Dolphins de Miami ont gentiment eu raison des Broncos de Denver par la marque de 70-20. Une victoire digne d’un Thanos qui élimine la moitié de l’univers en un claquement de doigts. Les 70 points de Miami représentent un record d’équipe. Et c’est seulement la quatrième fois de l’histoire de la NFL qu’une formation inscrit au moins 70 points dans un match, en saison ou en matchs éliminatoires. La recrue De’Von Achane s’est amusée avec 4 touchés et 233 verges combinées. Raheem Mostert a également visité la zone des buts à 4 reprises avec un total combiné de 142 verges. Tyreek Hill a accumulé 157 verges ainsi qu’un majeur, tandis que le quart-arrière Tua Tagovailoa a terminé sa journée avec 4 passes payantes et 309 verges. Les Dolphins ont généré 726 verges en attaque. Seuls les Rams de Los Angeles ont fait mieux, en 1951, avec 735 verges. Quant aux Broncos, on salue leur participation.

Un record et une petite frousse

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

Patrick Mahomes est devenu dimanche le quart-arrière ayant atteint le plateau des 25 000 verges par la passe le plus rapidement dans l’histoire de la NFL. Il a réussi l’exploit à son 83e match. Mahomes a atteint l’objectif dans une victoire de 41-10 contre les Bears de Chicago. Les Chiefs de Kansas City ont toutefois eu la frousse avant la mi-temps. Leur joueur étoile a été frappé à la cheville droite par Yannick Ngakoue. Un contact qui a fait mal au double champion du Super Bowl. Mais c’était plus de peur que de mal. Le numéro 15 a cédé sa place à Blaine Gabbert au troisième quart après avoir lancé sa troisième passe payante. Les Chiefs ont profité de leur avance de 41-0 pour reposer leur quart vedette ainsi que d’autres joueurs. En plus de ses trois passes de touché, Mahomes a produit 272 verges par la voie des airs et 28 verges au sol.

Dure semaine chez les Cowboys

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Krys Barnes et Jake Ferguson



La blessure qu’a subie Trevon Diggs lors d’un entraînement la semaine passée a-t-elle joué dans la tête des Cowboys de Dallas ? Privés de leur demi de coin pour le reste de la saison, les Cowboys ont causé la déception en perdant 28-16 contre les modestes Cardinals de l’Arizona. La troupe de Mike McCarthy n’avait accordé que 10 points à ses deux dernières sorties. Elle encaisse donc sa première défaite, à son premier match sans Diggs. L’absence de Diggs n’aurait peut-être pas freiné le jeu au sol des Cardinals, qui ont marqué deux touchés. Mais l’effondrement des Cowboys a déjoué les prévisions des experts. D’autant plus que les hommes de Jonathan Gannon n’offraient pas du football de qualité depuis le début de la saison. La semaine dernière, l’Arizona a laissé filer une avance de 20-0 contre les Giants de New York avant de s’incliner 31-20. Les Cowboys auront l’occasion de se racheter dimanche prochain contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Micah Hyde (au centre)

Avant de passer aux choses sérieuses

On dirait que je n’ai même pas joué aujourd’hui. Mon maillot est tout blanc, aucune tache. Micah Hyde

Les Bills de Buffalo se sont farci les Commanders de Washington au compte de 37-3, et Hyde a réussi l’une des quatre interceptions contre le jeune quart-arrière Sam Howell. A.J. Epenesa a retourné un des larcins pour un touché de 32 verges. Josh Allen a été polyvalent avec une cible payante par la voie des airs et une course qui s’est terminée dans la zone des buts. C’est une deuxième victoire de suite pour les hommes de Sean McDermott, après une défaite en lever de rideau contre les Jets de New York. Si cette rencontre en a été une facile, aux dires de Hyde, le maraudeur aura peut-être un discours différent dimanche prochain. Les Bills rendront alors visite aux puissants Dolphins de Miami dans un affrontement de division qui promet.