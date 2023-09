PHOTO DAVID BUTLER II, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Dedham) La police enquête sur le décès d’un spectateur du New Hampshire à la suite d’un « incident » survenu dans les gradins pendant un match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à domicile le week-end dernier, a annoncé le bureau du procureur du comté mardi.

Associated Press

La police et la sécurité ont répondu à une demande d’intervention au balcon du Gilette Stadium peu avant 11 h, dimanche matin. Dale Mooney, qui est âgé de 53 ans et qui est originaire de Newmarket, au New Hampshire, « avait besoin d’attention médicale », a mentionné le bureau du procureur du comté de Norfolk par voie de communiqué.

Mooney a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté, précise-t-on.

Les résultats de l’autopsie devraient être connus mardi, a ajouté le porte-parole du bureau du procureur de district.

Aucune autre information n’a été transmise.

Les Dolphins ont défait les Patriots 24-17 dimanche.