PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Un homme qui est décédé lors du match à domicile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre le week-end dernier après avoir été frappé au visage au moins à deux reprises n’a pas subi de « blessure traumatique » dans les gradins, mais plutôt un malaise, ont annoncé les autorités du Massachusetts mercredi.

Associated Press

La police et la sécurité qui ont répondu à un appel de détresse au balcon du Gillette Stadium peu avant 11 h dimanche dernier ont retrouvé Dale Mooney, qui était âgé de 53 ans, « en détresse en raison d’un malaise », a précisé le bureau du procureur du district de Norfolk par voie de communiqué.

Mooney, de Newmarket, New Hampshire, a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

« Notre enquête comprend de nombreux entretiens avec des policiers et l’examen de nombreux angles de caméra de sécurité qui ont capté l’échauffourée qui a précédé le malaise de M. Dale Mooney pendant le match de dimanche au Gillette Stadium », pouvait-on lire dans le communiqué du bureau du procureur du district.

« Les résultats préliminaires de l’autopsie ne laissent croire à aucune blessure traumatique, mais plutôt à un malaise d’ordre médical, a-t-on ajouté. La cause et les circonstances de la mort demeurent floues et méritent des examens approfondis. »

Le bureau du procureur du district n’a pas précisé la nature du malaise d’ordre médical de Mooney.

Parmi les témoignages récoltés par de nombreux médias locaux, Joey Kilmartin a indiqué qu’il a vu Mooney, un partisan des Patriots, s’en prendre à un partisan des Dolphins de Miami avec lequel il a eu une prise de bec pendant la majeure partie de la rencontre – qui a été gagnée par les Dolphins.

« Il a essentiellement engagé le combat avec l’autre partisan, a dit Kilmartin au quotidien Boston Globe. Des spectateurs ont tenté de les séparer, a-t-il poursuivi, mais “ensuite un homme qui portait un chandail des Dolphins l’a rejoint et lui a asséné deux coups de poing qui l’ont atteint à la tête. C’était plutôt anodin, sauf qu’environ 30 secondes plus tard, la victime était étendue au sol.”

La femme de Mooney, Lisa Mooney, a dit qu’elle ressent un immense vide et qu’elle souhaite obtenir des réponses sur les circonstances qui ont mené à la mort de son mari. Mooney était détenteur de billets de saison des Patriots depuis une trentaine d’années.

La violence entre partisans, surtout entre partisans de clubs rivaux, est un fléau qui ne date pas d’hier. En 2011, un partisan des Giants de San Francisco, Bryan Stow, a été battu par des partisans des Dodgers de Los Angeles dans le stationnement du Dodger Stadium.

En mai dernier, le CF Montréal a dû fermer sa section habituellement réservée aux groupes de partisans de l’équipe adverse au stade Saputo en prévision d’un match face au Toronto FC.

Cette décision avait été prise en raison d’incidents « malheureux et inacceptables » survenus dans le cadre du duel entre les deux équipes à Toronto en quarts de finale du Championnat canadien de soccer. Une vidéo avait alors fait surface sur les réseaux sociaux dans laquelle des partisans du TFC et du CF Montréal en étaient venus aux coups.