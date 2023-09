Pendant toute la durée de la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour supporter l’action.

La certitude

Texans de Houston contre Ravens de Baltimore (dimanche, 13 h)

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Odell Beckham Jr

Il y aura plusieurs affrontements chaudement disputés lors de la première semaine d’activité. Cependant, celui entre les Ravens et les Texans risque d’être à sens unique. Les Texans causeront la surprise cette année, grâce à plusieurs ajouts et à un quart recrue au potentiel gigantesque en C.J. Stroud. En revanche, ils ne seront pas de taille contre les puissants Ravens, à leur domicile, en entame de saison. Lamar Jackson est de retour et son groupe de receveurs, avec les nouveaux venus Odell Beckham Jr et Zay Flowers, fera la peau aux Texans.

Prédiction : 38-13 Ravens

La surprise

49ers de San Francisco contre Steelers de Pittsburgh (dimanche, 13 h)

PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Nick Bosa

L’entre-saison des 49ers a été marqué par énormément d’instabilité. Le quart Brock Purdy a été préféré à Trey Lance, mais il est légitime de se demander comment il se comportera à la suite d’une importante opération à un coude. Puis, comment se conduira Nick Bosa, qui a été une distraction pendant l’été en boudant l’équipe par insatisfaction ? Il a finalement signé mercredi une prolongation de contrat de 5 ans et 170 millions, devenant le joueur défensif le mieux payé de l’histoire. De l’autre côté, les Steelers ont le vent dans les voiles. L’ère Kenny Pickett peut enfin s’entamer dans la ville de l’acier. Avec George Pickens, fumant pendant le camp d’entraînement, la troupe de Mike Tomlin pourrait amorcer la saison avec une victoire.

Prédiction : 27-24 Steelers

L’immanquable

Bills de Buffalo contre Jets de New York (lundi, 20 h 15)

PHOTO MATT FREED, ASSOCIATED PRESS Josh Allen

Deux rivaux de division. Une équipe qui a tout à gagner et l’autre qui n’a rien à perdre. Josh Allen et Aaron Rodgers. Stefon Diggs et Sauce Gardner. C’est le début d’un temps nouveau à New York et toute l’Amérique sera rivée à son écran. Ce match est assurément le plus relevé et le plus attendu de la première semaine. On sait d’ores et déjà que la division est de l’Américaine sera corsée, donc chaque duel entre des équipes de la division peut être déterminant. Et ça commence lundi soir. Il faudra s’attendre à tout dans cette rencontre.

Prédiction : 34-28 Jets