PHOTO BRUCE KLUCKHOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Chaque semaine, La Presse suggérera aux poolers huit joueurs à intégrer à leur alignement et huit joueurs à laisser sur le banc. Voici les 16 choix de la première semaine.

Faire jouer

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson

Kirk Cousins (QA, Vikings du Minnesota) : Justin Jefferson, Jordan Addison, T.J. Hockenson… Les options par la passe de Kirk Cousins contre les pauvres Buccaneers de Tampa Bay seront nombreuses.

Lamar Jackson (QA, Ravens de Baltimore) : Les quarts mobiles sont toujours les plus payants. En plus, Jackson a de nouvelles cibles et la défense des Texans de Houston en paiera le prix.

James Conner (DO, Cardinals de l’Arizona) : Beaucoup de gens lèvent le nez sur Conner parce qu’il joue en Arizona. Mais puisque l’attaque des Cards est anémique, le demi offensif aura souvent le ballon entre les mains.

Josh Jacobs (DO, Raiders de Las Vegas) : La défense des Broncos de Denver sera tenace, mais Jacobs est puissant comme un ours. Le demi offensif sera encore abondamment utilisé dans le schéma offensif de Josh McDaniels.

D.K. Metcalf (R, Seahawks de Seattle) : La saison sera longue pour les Rams de Los Angeles et leur premier match sera pénible, car ils seront incapables de contrer l’imposant D. K. Metcalf. Le quart Geno Smith se tournera vers lui dans toutes les situations.

Deebo Samuel (R, 49ers de San Francisco) : La plus grande menace chez les Niners demeure le porteur de ballon Christian McCaffrey, mais attention à Samuel. Le receveur peut attraper et courir, et même s’il joue contre la défense des Steelers de Pittsburgh, il trouvera le moyen d’engranger des points.

Dallas Goedert (AR, Eagles de Philadelphie) : Pendant que la défense des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en aura plein les bras avec A.J. Brown et DeVonta Smith, l’ailier rapproché pourrait être laissé pour compte. Le quart Jalen Hurts saura le trouver.

Kyle Pitts (AR, Falcons d’Atlanta) : Il a raté les six derniers matchs de son équipe la saison dernière, mais en santé, Kyle Pitts demeure une cible de choix pour les Falcons. Contre la défense poreuse des Panthers de la Caroline, il pourrait s’amuser.

Asseoir

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Broncos de Denver, Russell Wilson

Russell Wilson (QA, Broncos de Denver) : À long terme, la magie de l’entraîneur Sean Payton pourrait être payante pour Russell Wilson. Mais pas en amorce de saison, surtout contre la ligne défensive des Raiders de Las Vegas.

Anthony Richardson (QA, Colts d’Indianapolis) : Anthony Richardson sera très bon. D’ici quelques années, il sera un immanquable dans les différents pools, mais pour son premier match en carrière, il faudra réduire les attentes.

Joe Mixon (DO, Bengals de Cincinnati) : L’identité offensive des Bengals est définie par le jeu aérien. Face à la féroce ligne défensive des Browns de Cleveland, l’utilisation de Mixon pourrait être réduite.

Cam Akers (DO, Rams de Los Angeles) : La dernière saison d’Akers a été extrêmement frustrante. Il y a peu de chances que ça change cette saison.

DeAndre Hopkins (R, Titans du Tennessee) : DeAndre Hopkins débarque au Tennessee en pensant sauver les Titans. Cependant, il s’apercevra rapidement que Ryan Tannehill a quelques limites.

Juju Smith-Schuster (R, Patriots de la Nouvelle-Angleterre) : Smith-Schuster en sera à un premier match dans l’uniforme des Pats. Faire son entrée contre les Eagles de Philadelphie ne lui offrira pas le baptême souhaité.

Cole Kmet (AR, Bears de Chicago) : Justin Fields prendra ses jambes à son cou encore cette année. Il voudra aussi se familiariser avec son nouveau receveur D.J. Moore, laissant un peu de côté Kmet pour le match inaugural.

Logan Thomas (AR, Commanders de Washington) : Si les Commanders produisent quoi que ce soit cette saison, ce sera par la course. Thomas trouvera le temps long contre les Falcons d’Atlanta.