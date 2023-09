San Francisco l’a facilement emporté contre Pittsburgh lors de ce premier dimanche de la saison de la NFL.

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Des elfes !

PHOTO KIRK IRWIN, ASSOCIATED PRESS Ja'Marr Chase, des Bengals de Cincinnati

« C’est frustrant, parce que je les ai traités d’elfes et nous venons de perdre contre des elfes. Donc, je suis fâché, en partie, envers moi-même. » C’est une réponse plutôt fantaisiste qu’a lancée Ja’Marr Chase aux journalistes après un cuisant revers de 24-3 des Bengals de Cincinnati contre les Browns de Cleveland. Irrité par la performance de son équipe, Chase ne s’est pas caché pour manifester son mécontentement. Le receveur ainsi que les autres canons des Bengals, dont Joe Burrow, n’ont généré que 142 verges en attaque. Burrow a d’ailleurs été cloué au banc au quatrième quart, lui qui n’a réussi que 14 de ses 31 tentatives de passe pour un total de 82 verges. C’est un mince rendement pour celui qui a signé une prolongation de contrat d’une durée de cinq ans et 275 millions de dollars. Cincinnati affrontera les Ravens de Baltimore la semaine prochaine.

Les débuts de deux recrues québécoises

Natif de Victoriaville, Matthew Bergeron a fait ses débuts avec les Falcons d’Atlanta. Le garde à gauche a savouré la victoire à son premier départ. Choix de deuxième tour au dernier repêchage, Bergeron a été témoin du premier touché en carrière de Bijon Robinson et des deux majeurs de Tyler Allgeier. Le jeu au sol a été productif, mais l’attaque aérienne a été modeste avec 115 verges de la part de Desmond Ridder. La ligne offensive a accordé quatre sacs du quart.

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ASSOCIATED PRESS Sidy Sow (61), des Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Choix de quatrième tour en 2023 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Sidy Sow a aussi vécu son baptême du feu. Le garde a fait ses débuts en raison des blessures à Cole Strange et à Mike Onwenu. Le natif de Bromont a toutefois goûté à la défaite contre les Eagles de Philadelphie. Sow et ses coéquipiers de ligne ont été témoins du touché de 70 verges de Darius Slay sur un retour d’interception.

Des dauphins électrisants

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa, des Dolphins de Miami

Avec deux commotions cérébrales diagnostiquées la saison dernière, Tua Tagovailoa avait comme objectif de dissiper les doutes lors de la première semaine d’activité. On peut d’ores et déjà affirmer que sa première sortie a été un succès. En effet, le quart-arrière a généré 466 verges par la voie des airs et a lancé trois passes de touché. De plus, il n’a subi aucun sac du quart. Cela a permis aux Dolphins de Miami de l’emporter 36-34 contre Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles. Tyreek Hill a été le grand bénéficiaire de la performance de Tagovailoa. Le receveur a récolté 215 verges et 2 touchés par la voie aérienne. C’est d’ailleurs son troisième match de plus de 200 verges et d’au moins 2 touchés en carrière. C’est un bon début pour l’attaque des Dolphins, qui devra toutefois continuer à maximiser la protection de son quart-arrière.

Pas de pitié pour les géants

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Tony Pollard (20), des Cowboys de Dallas

Les Cowboys de Dallas ont gâté leurs partisans en piétinant les Giants de New York par la marque de 40-0. De quoi rappeler la correction qu’avait servie Ivan Drago à Apollo Creed dans Rocky IV. Un pointage aussi élevé sans aucune passe de touché de Dak Prescott, qui a totalisé 143 verges par la passe, c’est tout dire. Les unités spéciales ont donné le ton, au premier quart, avec un touché de 58 verges de Noah Igbinoghene après une tentative de placement bloquée par Juanyeh Thomas. DaRond Bland a ensuite inscrit un majeur sur un retour d’interception. Puis l’attaque au sol a contribué avec trois touchés, dont deux de Tony Pollard. L’unité défensive de Dallas a également malmené Daniel Jones avec sept sacs du quart. Osa Odighizuwa et Dorance Armstrong en ont chacun réussi deux. C’est toute une amorce pour les hommes de Mike McCarthy.