Carl Nassib, le premier joueur ouvertement homosexuel à avoir disputé un match de saison régulière dans la NFL, a annoncé sa retraite mercredi.

Associated Press

Nassib a confirmé publiquement son orientation sexuelle en 2021, alors qu’il jouait pour les Raiders de Las Vegas. Il a passé la dernière campagne avec les Buccaneers de Tampa Bay.

« C’est un moment doux-amer pour moi, mais après sept saisons et un peu plus de 100 matchs dans la NFL j’ai décidé de prendre ma retraite pour me concentrer sur mon entreprise Rayze, a écrit Nassib sur Instagram. On dirait qu’hier encore j’étais en train de faire mes classes à l’Université Penn State. »

Nassib, qui est âgé de 30 ans, fut un choix de troisième ronde des Browns de Cleveland au repêchage de la NFL en 2016. Il a réussi 25 sacs et demi en sept saisons avec les Browns, les Raiders et deux séjours avec les Buccaneers.