À quatre jours du début de la saison des 49ers de San Francisco, Nick Bosa a accepté une prolongation de contrat qui fera de lui le joueur défensif le plus riche de la NFL.

L’entraîneur des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, a confirmé mercredi que les deux partis en étaient venus à une entente et que Bosa était en route vers les installations de l’équipe. Shanahan s’est dit heureux de pouvoir arrêter de penser à quoi aurait l’air sa formation si elle devait amorcer sa saison sans son meilleur joueur défensif.

« Tu essaies de ne pas trop y penser parce que ce n’est pas vraiment quelque chose que tu peux contrôler, et tu laisses le processus se dérouler de lui-même », a-t-il dit.

« Au fur et à mesure que le week-end avançait, je me disais que nous ne jouerions pas avec lui. Si j’avais pensé à une option, puis à l’autre, je serais devenu misérable. J’ai juste décidé qu’on ne…. C’est tout un bonus de l’avoir ici. De toute évidence, nous sommes super emballés. »

Shanahan a affirmé que, pour que Bosa ne joue pas le premier match à Pittsburgh dimanche, il devrait se présenter avec une « bédaine de bière » et ne « pas être en forme ». « Mais ce n’est pas dans son ADN », a-t-il ajouté.

Il reste à savoir dans quelle mesure il sera capable de jouer après avoir passé tout le camp d’entraînement à s’entraîner seul.

« Nous verrons quand il arrivera », a mentionné Shanahan. « Je sais que Nick arrivera en bonne forme. Je sais qu’il sera bon… Nous serons intelligents dans ces circonstances et baserons nos décisions sur les deux prochains entraînements. »

Il demeure que conclure l’accord à temps pour que Bosa puisse jouer cette semaine donne un gros coup de pouce à une équipe qui aborde la saison avec des aspirations au championnat. Elle n’a plus besoin d’envisager le pire des cas avec Bosa.

La nouvelle a été annoncée peu de temps avant que les 49ers sautent sur le terrain pour l’entraînement de mercredi. Plusieurs joueurs l’ont appris quand le secondeur Fred Warner a couru dans le vestiaire en criant la nouvelle.

« Je mentirais si je disais que ce n’était pas [un nuage] parce qu’il est tellement un gros contributeur défensivement », a dit Trent Williams.

« Ce n’est pas comme si un autre joueur quittait. C’est le joueur défensif de l’année. Des joueurs comme ça, ça manque à une équipe. »

Les 49ers ont une longue histoire en matière de récompense envers leurs gros joueurs ; ils ont offert d’importantes extensions de contrat au cours des trois dernières saisons à George Kittle, Warner et au receveur Deebo Samuel. Mais ce contrat conclu avec Bosa a été plus compliqué.

ESPN a été la première à rapporter la prolongation, déclarant qu’elle s’élevait à 170 millions de dollars pour cinq saisons, avec 122,5 millions de dollars garantis. Le paiement annuel moyen de 34 millions de dollars dépasse la barre précédente de 31,7 millions de dollars pour le plaqueur défensif des Rams Aaron Donald et les garanties dépassent les 102 millions de dollars que le frère aîné de Bosa, Joey, a reçu des Chargers en 2020.

« Je pensais que ce serait fait la semaine dernière, mais ça n’a pas été le cas », a dit Shanahan. « Ça m’a rendu nerveux, ça m’a fait passer à autre chose. Mais nous savions tous que Nick serait récompensé comme il l’a été. »

Bosa a obtenu ce nouveau contrat lucratif grâce à un jeu stellaire depuis qu’il a été repêché au deuxième rang du classement général en 2019. Il a été la recrue défensive de l’année AP et a été élu meilleur joueur défensif de la NFL la saison dernière lorsqu’il a mené la ligue avec 18 1/2 sacs.

Bosa a réussi 34 sacs dans les deux dernières saisons après en avoir complété neuf comme recrue en 2019. Il n’a réussi aucun sac en deux matchs en 2020, quand il s’est blessé au genou en fin de saison.

Au cours des trois saisons au cours desquelles Bosa était en santé, San Francisco s’est classé au troisième rang au chapitre des points alloués et au deuxième rang pour les verges par jeu accordés.

« Je suis certain que tout le monde sait combien il rend la vie de tous plus facile, pas juste moi, en étant un des joueurs défensifs les plus dominants de la ligue, au jeu de la course et des passes », a dit Warner. « Il est le joueur le plus complet. Ça clarifie beaucoup de choses pour moi. »