(Montréal) Les contre-performances des Alouettes dans la zone payante ont de nouveau alimenté les discussions après l’entraînement du club de football montréalais, mardi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Mais aux dires de Jason Maas et de Cody Fajardo, il ne faut pas trop s’en faire avec ces insuccès.

« À titre de personne qui appelle les jeux, j’analyse tous ces jeux », a indiqué Maas, qui avait déclaré après la défaite de 34-25 aux mains des Lions de la Colombie-Britannique, samedi, être le premier responsable des insuccès des siens au-delà de la ligne de 20 de l’adversaire.

Certains sont de bons jeux, d’autres moins, certaines décisions sont bonnes, mais les jeux sont mal exécutés. On regarde tout. Cela dit, autant je prends mes responsabilités, autant quand nous sommes en réunion, nous tentons de corriger ce qui doit être corrigé. Nous savons tous ce qui explique que nous ne sommes pas performants [dans la zone payante]. Jason Maas

« Nous allons apporter les corrections, mais peu importe les jeux appelés, nous devons les exécuter. Quand nous commencerons à faire ça, nous serons une meilleure équipe. »

« Nous avons analysé tout cela en profondeur, particulièrement Jason. Ce n’est pas sorcier, mais c’est une panoplie de trucs qui ne fonctionne pas quand nous arrivons à la ligne de 20, a ajouté Fajardo. C’est un défi pour nous, mais je sais que nous serons meilleurs. Il suffit que nous connaissions du succès une fois ou deux pour nous relancer. »

Et quelle est justement la clé pour relancer les Alouettes en zone payante ?

« D’abord, ne pas donner le ballon à l’adversaire », a souligné le quart-arrière, victime d’une coûteuse interception dans la zone des buts contre les Lions. « Nous avons commis quatre revirements dans la zone payante cette saison. Personnellement, c’est de prendre de meilleures décisions quand on est dans cette portion du terrain.

« Je ne crois pas qu’on soit plus nerveux. Mais je sais que, pour ma part, ça peut arriver qu’on soit un peu plus fatigué après une longue poussée offensive et c’est là que certaines erreurs peuvent survenir. Je dois donc arriver en meilleure forme. Avant cette saison, je n’avais jamais lancé d’interception de la zone payante et j’en ai lancé deux cette saison. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aussi bien chez moi et je dois le trouver afin de le corriger pour terminer ces poussées par des touchés.

« La bonne nouvelle, c’est que nous avons encore le temps de corriger cela. La mauvaise, c’est qu’il ne reste que sept rencontres, alors le temps nous bouscule tout de même un peu. »

Moore s’amène

PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Damontre Moore (au centre)

Les Alouettes ont annoncé mardi avoir paraphé une entente avec le joueur de ligne défensive américain Damontre Moore, un ancien choix de troisième tour, 81e au total, des Giants de New York en 2013.

Moore, un colosse de 6 pi 5 po et 260 lb, a gagné la coupe Grey avec les Argonauts de Toronto en 2022. Le joueur âgé de 30 ans originaire du Texas a passé neuf saisons dans la NFL avec les Panthers de la Caroline, les Colts d’Indianapolis, les Seahawks de Seattle, les 49ers de San Francisco, les Raiders d’Oakland, les Cowboys de Dallas, les Dolphins de Miami et les Giants.

En 66 matchs dans le circuit Goodell, Moore a réussi 97 plaqués, 11 sacs, provoqué quatre échappés en plus d’en recouvrer un. Il a également accumulé 12 plaqués pour des pertes.

L’arrivée de Moore ne se veut pas un désaveu de Maas à l’endroit de sa ligne défensive, qui a éprouvé plus d’ennuis à mettre de la pression sur les quarts-arrières adverses au cours des deux dernières sorties des siens.

« Je regarde la production de notre défense et nous ne pourrons pas rejoindre le quart adverse sur tous les jeux. Nous avons rejoint Vernon Adams en quelques occasions, mais c’est un quart qui bouge bien et qui fait mal paraître la défense. Ce qui fait mal, c’est que les deux fois où nous l’avons rejoint pour un sac, des pénalités pour avoir rudoyé le passeur ont plutôt été imposées. Cela aurait pu changer la donne, changer sa façon de penser si les sacs avaient été maintenus. […] Il faut regarder l’ensemble. J’aime la passion de notre défense et la façon dont elle joue. »

Par ailleurs, les Oiseaux ont aussi ajouté les Américains Parnell Motley, Dishon McNary, Trey Ragas et Kameron Brown à leur équipe d’entraînement.

Reed : inquiétant

Les nouvelles ne semblent pas bonnes dans le cas du demi défensif J.R. Reed, qui a quitté la rencontre avec l’aide de coéquipiers en raison d’une blessure subie à une jambe, samedi.

« Nous attendons toujours les résultats des tests pour J.R. Reed. Le pronostic ne semble pas très bon, mais nous allons attendre les résultats des examens avant de dévoiler quoi que ce soit », a indiqué Maas, dont le timbre de voix ne laissait présager rien de bon.

La tertiaire des Alouettes a été durement touchée cette saison. Face aux Lions, seuls deux partants du premier match de la saison étaient en uniforme parmi les six défenseurs partants : Marc-Antoine Dequoy et Ciante Evans.

N’eût été le retour dans la formation d’Evans après une absence de sept rencontres, Dequoy aurait été seul de son clan.