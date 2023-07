Giants de New York

Saquon Barkley signe un contrat d'un an

(East Rutherford) Saquon Barkley et les Giants de New York ont conclu une entente d’une saison d’une valeur de 11 millions US, juste à temps pour que le demi offensif étoile puisse participer au camp d’entraînement de l’équipe, a révélé une personne au fait des négociations à l’Associated Press mardi.