(Cincinnati) Joe Burrow s’est présenté au camp même sans avoir signé une prolongation de contrat à long terme et les dirigeants des Bengals de Cincinnati ont refusé de parler de l’état des négociations, lundi.

Mitch Stacy Associated Press

De faire signer un contrat au quart vedette était un objectif de l’équipe cet été. Les deux parties ont fait un bon travail pour ne pas divulguer les détails des pourparlers.

« Je me suis engagé à ne pas parler du contrat de Joe, a dit le propriétaire des Bengals, Mike Brown, une journée avant le début du camp à Cincinnati. Les deux parties ne pensent pas que ça aide les négociations.

Le nouveau contrat de l’ancien premier choix au total du repêchage de 2020 devrait faire de lui l’un des joueurs les mieux payés de la NFL.

En avril, les Bengals se sont prévalus de l’option du contrat de recrue de Burrow, avant cet énorme contrat. Selon ce que les meilleurs quarts de la NFL empochent, Burrow pourrait signer une entente d’environ 50 millions US par saison.

Brown a assuré qu’il n’était pas alarmé que les discussions se poursuivent même pendant le début du camp.

« Je ne suis pas surpris qu’elles en soient rendues là, a déclaré le propriétaire de 87 ans. C’est normal qu’ils veuillent obtenir leur montant et le meilleur qu’ils peuvent avoir. »

Âgé de 26 ans, Burrow a aidé les Bengals à atteindre le Super Bowl après la saison 2021. Ils se sont inclinés 23-20 aux mains des Rams de Los Angeles.

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Burrow

Lors de la dernière campagne, les Bengals ont présenté un dossier de 12-4 pour remporter un deuxième titre consécutif de la section Nord de l’Association Américaine. Burrow a établi des records d’équipe en une saison pour les passes complétées, les passes tentées et les passes de touché.

Pendant des entraînements estivaux, Burrow n’a pas répondu aux journalistes lorsqu’ils ont parlé de sa situation contractuelle. Il a cependant affirmé que ses objectifs étaient de gagner le Super Bowl à Cincinnati et de supplanter le quart des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes en tant que « meilleur au monde ».

Mahomes a été nommé le joueur le plus utile de la NFL pour une deuxième fois en carrière, lors de la dernière saison, avant de remporter son deuxième titre du Super Bowl en quatre ans. Il a reçu le titre de joueur le plus utile du Super Bowl pour une deuxième occasion.

Les Chiefs ont vaincu Burrow et les Bengals lors du match de championnat de l’Américaine.

Brown a déclaré il y a un an que l’équipe avait commencé à restructurer ses finances afin de consentir un contrat à long terme avec Burrow. Les Bengals ont dégagé un peu plus d’espace sous le plafond salarial lorsque le porteur de ballon Joe Mixon a accepté une restructuration et une réduction de salaire pour rester avec les Bengals, plus tôt ce mois-ci.

D’autres choses sont en attente jusqu’à ce que l’accord de Burrow soit conclu, y compris le deuxième contrat du receveur Tee Higgins, qui est également admissible à une prolongation. Le receveur vedette Ja’Marr Chase sera admissible après la prochaine saison. Les deux recevront probablement des salaires qui les placeront parmi les receveurs les mieux payés de la ligue.

« Je ne sais pas encore comment ces pièces vont s’insérer sur notre masse salariale, a observé Brown. Nous avons une assez bonne idée de combien nous devons dépenser et du montant sous le plafond salarial. Nous ne savons pas quand ces autres contrats se produiront, mais nous serons demandé de tous les insérer sous le plafond.