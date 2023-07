Saquon Barkley a établi un sommet personnel avec 1312 verges de gains et 10 touchés la saison dernière.

Saquon Barkley signe un contrat d'un an

(East Rutherford) Saquon Barkley et les Giants de New York ont conclu une entente d’une saison d’une valeur de 11 millions US, juste à temps pour que le demi offensif étoile puisse participer au camp d’entraînement de l’équipe, a révélé une personne au fait des négociations à l’Associated Press mardi.

Tom Canavan Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter de l’enjeu puisque les Giants n’ont toujours pas confirmé la mise sous contrat du joueur qui avait reçu l’étiquette de joueur de concession en mars dernier.

Ce pacte de 10,1 millions — le montant maximal octroyé à un joueur qui reçoit l’étiquette de joueur de concession — est assorti de 909 000 $ en diverses primes de performance. Il a été conclu la journée même où les joueurs devaient se rapporter au camp d’entraînement au New Jersey, et à la veille de la première séance d’entraînement en vue de la saison 2023.

L’équipe new-yorkaise et Barkley ont été incapables de s’entendre sur un contrat à long terme avant la date limite pour le faire, le 17 juillet. Puisque l’ex-joueur étoile de l’Université Penn State n’a pas ratifié le contrat confirmant son titre de joueur de concession, alors il n’aurait pas pu participer au camp d’entraînement des Giants. Certaines rumeurs laissaient même entendre qu’il songeait à rater la prochaine saison de la NFL.

Ces rumeurs ont pris fin mardi.

Barkley, qui est âgé de 26 ans, a établi un sommet personnel avec 1312 verges de gains et 10 touchés la saison dernière, permettant aux Giants (9-7-1) de participer aux éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Il a aussi dominé son équipe avec 57 attrapés.