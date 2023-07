PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(East Rutherford) Les Giants de New York ont consenti une prolongation de contrat de cinq saisons et 117,5 millions US au bloqueur du côté gauche Andrew Thomas, mercredi.

Tom Canavan Associated Press

Les Giants ont conclu cette entente quelques heures avant que l’équipe ne saute sur le terrain pour son premier entraînement de la saison 2023.

Ce contrat survient au lendemain de l’entente d’une saison d’une valeur de 11 millions offerte au demi offensif étoile Saquon Barkley. Pendant la saison morte, le directeur général des Giants Joe Schoen a aussi conclu des ententes de quatre ans et 160 millions avec le quart Daniel Jones et de quatre ans et 90 millions avec le plaqueur Dexter Lawrence.

Thomas, le quatrième choix du repêchage de la NFL en 2020, a effectué 44 départs en 45 rencontres avec les Giants, en plus de prendre part à deux matchs éliminatoires.

Il s’est illustré lors de la saison 2022, alors que les Giants (9-7-1) ont pris part aux éliminatoires de la NFL pour la première fois depuis 2016, en permettant notamment à Barkley d’établir un sommet personnel avec 1312 verges de gains au sol, en plus d’inscrire 10 touchés.

Les Giants avaient alors terminé au quatrième rang de la ligue au niveau de l’attaque au sol.