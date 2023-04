PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Jalen Hurts accepte un contrat de cinq ans et 255 millions

(Philadelphie) Le quart étoile Jalen Hurts a ratifié l’une des ententes les plus lucratives de l’histoire de la NFL, lundi, après avoir conclu une prolongation de contrat de cinq saisons et 255 millions $ US, dont 179,3 millions sont garantis, avec les Eagles de Philadelphie.

La Presse Canadienne

Les Eagles ont annoncé en matinée que « QB1 est ici pour rester », sans préciser les détails financiers du pacte.

Hurts a donc été récompensé après avoir connu une saison de rêve, à l’issue de laquelle il fut nommé finaliste au titre de joueur par excellence de la NFL. Il a notamment permis aux Eagles de participer au Super Bowl, où ils se sont éventuellement inclinés 38-35 devant les Chiefs de Kansas City.

« Nous gardons notre pilier à “Philly”, ont gazouillé les Eagles. Nous avons conclu une prolongation de contrat de cinq ans avec Jalen Hurts qui arrivera à échéance après la saison 2028. »

Le joueur étoile âgé de 24 ans devrait empocher 51 millions par campagne.

Hurts a offert une performance magistrale au Super Bowl, amassant 304 verges de gains et inscrivant un touché par la voie aérienne, en plus d’avoir franchi 70 verges et enfoncé trois autres majeurs au sol pour les Eagles. Il a également orchestré une transformation de deux points qui permettait aux Eagles de créer l’égalité dans le match de championnat de la NFL.

Les Eagles ont compilé une fiche de 14-1 avec Hurts au poste de quart partant. Il a totalisé 3701 verges de gains par la voie aérienne, 760 supplémentaires au sol et inscrit 35 touchés avec les Eagles en saison régulière.

Hurts a aussi permis aux Eagles d’être les favoris dans l’Association nationale, avant de battre les Giants de New York en éliminatoires et les 49ers de San Francisco dans le match de championnat de la Nationale.