Sûrement le retour le plus extraordinaire de la Sainte-Flanelle. La deuxième partie de la série quart de finale contre les Bruins de Boston a lieu le 8 avril 1971 dans la fournaise du Garden. Le Canadien a perdu la première et il doit en voler une sur la route s’il espère gagner la série contre les puissants Oursons composés alors des Bobby Orr, Phil Esposito et Ken Hodge. À la huitième minute de la deuxième période, Derek Sanderson marque et Boston mène 5-1. Mais sept minutes plus tard, Henri Richard compte et porte le pointage à 5-2. Coup de théâtre en troisième période : Jean Béliveau marque deux fois en quatre minutes. Jacques Lemaire, John Ferguson et Peter Mahovlich vont l’imiter ensuite et le Canadien quitte Boston avec une victoire de 7-5. “Victoire inouïe”, titre alors la une du Montréal-Matin. Le Canadien finira par éliminer les Bruins en sept matchs et remportera plus tard la Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago. Un retour des plus mémorables.