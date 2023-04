PHOTO ALEX MENENDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Ravens de Baltimore ont insufflé beaucoup d’énergie à leur groupe de receveurs en signant un contrat avec le flamboyant Odell Beckham Jr.

Associated Press

Beckham a accepté un contrat d’un an d’une valeur maximale de 18 millions de dollars, dont 15 millions garantis, a indiqué une source à l’AP. Cette personne a parlé sous le couvert de l’anonymat car le contrat n’a pas encore été officiellement signé.

Beckham, 30 ans, n’a pas joué la saison dernière à la suite d’une opération au ligament croisé antérieur d’un genou. Il rejoint maintenant une équipe dont la situation au poste de quart-arrière reste nébuleuse. Les Ravens ont apposé l’étiquette de joueur de concession à Lamar Jackson, mais celui-ci a publiquement demandé à être échangé.

Même avec Jackson, le jeu aérien des Ravens a été limité par le manque de production des receveurs. Rashod Bateman n’a joué que six matchs la saison dernière, et à part Mark Andrews, aucun joueur de Baltimore n’a obtenu plus de 500 verges par la passe.

Beckham a cinq saisons de 1000 verges au compteur, mais aucune depuis 2019, avec Cleveland. Lors de sa dernière saison sur le terrain, en 2021, il a capté 44 passes pour 537 verges et 5 touchés en 14 matchs pour les Browns de Cleveland et les Rams de Los Angeles.

Il a marqué un touché lors de la victoire de Los Angeles au Super Bowl cette saison-là, mais il s’est également blessé au genou lors de ce match.

Quel que soit le quart en place, lorsque Beckham est à son meilleur, il est un joueur capable d’éblouir. Depuis ses débuts avec les Giants de New York en 2014, il a réalisé 531 attrapés pour 7367 verges et 56 touchés.

Beckham a participé au Pro Bowl lors de ses trois premières saisons. Il est l’un des trois joueurs de l’histoire de la NFL – avec Justin Jefferson et Michael Thomas – à avoir obtenu 80 réceptions et 1000 verges de gains aériens à chacune de ses trois premières saisons.