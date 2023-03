La nomination du successeur de Mario Cecchini au poste de président des Alouettes ne devrait pas tarder, et la candidature d’Annie Larouche semble déjà avoir une longueur d’avance.

Pierre Karl Péladeau dit avoir déjà « préalablement identifié » des candidats. Il recherche une personne ayant l’expérience du « métier ». Dans ce cas-ci, le métier est une expérience dans le sport professionnel, préférablement le football.

La personne recherchée doit aussi posséder du « talent en marketing », comme le mentionne Pierre Karl Péladeau. Et la personne sélectionnée devra aussi avoir des atomes crochus avec le propriétaire du club.

Bien au fait de la réputation qui le suit, et qu’il a qualifiée vendredi de « surfaite », Pierre Karl Péladeau a pris soin de préciser qu’il s’entend bien avec le monde et avec ses collaborateurs « quand on participe à un projet commun qui mène vers le succès ».

Annie Larouche est actuellement vice-présidente aux opérations de l’Alliance de Montréal, une franchise de la Ligue élite canadienne de basketball, et connaît bien les Alouettes pour avoir travaillé au sein de l’organisation pendant 25 ans dans différentes fonctions.

Questionné en conférence de presse sur cette candidature, Pierre Karl Péladeau a répondu avec un grand sourire au journaliste ayant posé la question qu’il était « perspicace ».

Il n’a pas été possible de lui parler vendredi. La veille toutefois, La Presse s’était entretenue avec elle pour obtenir sa réaction aux rumeurs qui l’envoyait déjà à la présidence des Alouettes. « C’est très flatteur », a-t-elle dit, en précisant qu’elle n’avait pas reçu d’appels.

D’autres noms circulent dans les coulisses dans l’entourage de l’équipe. Celui de l’ancien porteur de ballon des Alouettes Éric Lapointe fait vite surface. Il avait notamment démontré un intérêt à acheter l’équipe avec des partenaires, il y a quelques années.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Éric Lapointe

Aujourd’hui associé fondateur chez Invicta Family Office, il a félicité Pierre Karl Péladeau vendredi dans un message publié sur le réseau LinkedIn. « Pour la première fois dans la longue et fabuleuse histoire des Alouettes de MTL, nous avons finalement l’opportunité de pouvoir compter sur un propriétaire local avec les moyens de ses ambitions. »

Joint par La Presse, Éric Lapointe dit n’avoir jamais été pressenti pour le poste au fil des années et n’y avoir jamais « vraiment pensé ».

« Je n’avais pas encore vendu mes entreprises lorsque nous étions impliqués dans le dossier en 2019 », précise-t-il.

« C’est quand même drôle que tu me poses cette question, ajoute-t-il, car je discutais vendredi matin avec mon bon ami Danny Maciocia… et nous parlions plutôt du poste d’entraîneur des porteurs de ballon pour le plaisir ! »

Le nom de Luc Brodeur-Jourdain, entraîneur de la ligne à l’attaque chez les Alouettes et ancien joueur de l’équipe de 2009 à 2019, est aussi entendu à travers les plantes. Celui qui aura 40 ans au cours de la prochaine semaine a étudié en administration des affaires à l’Université Laval durant ses années avec le Rouge et Or. Très bon communicateur, il a certainement le profil de l’emploi. Son manque d’expérience au niveau corporatif risque cependant de lui nuire dans l’immédiat.

Le nom de l’ex-président des Alouettes Larry Smith est aussi venu aux oreilles du représentant de La Presse à plusieurs reprises. Pour un mandat à court terme et rassembler la communauté montréalaise, peut-être.